إصابة منة بدر تيسير بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة منة بدر تيسير، إصابتها بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة طبية أثبتت إيجابية الإصابة.

منة بدر تيسير: أنا إيجابي كورونا

وكتبت منة بدر تيسير، على حسابها الشخصي بـ إنستجرام: «أنا إيجابي كورونا، يا ريت أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا يا خد باله».

يذكر أن الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، شهد أكثر من 15 حالة كورونا، بينها عبدالرحمن أبو زهرة وأحمد فهمي وهنا الزاهد وشذى ونجلاء بدر ونجل أحمد السقا وزوجته مها الصغير، والسيناريست تامر حبيب.

منة تيسير تشارك في فيلم لعبة شيطان

منة تيسير كانت انتهت مؤخرا، من تصوير دورها في فيلم لعبة شيطان، بطولة باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، مي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، المنتج خالد عاصي.

وتدور قصته حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.