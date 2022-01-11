«الصحة» تحدد مضاعفات ما بعد التعافي من كورونا وتوجه بالمتابعة مع الطبيب

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن مضاعفات فيروس كورونا بعد التعافي، من الفيروس، قائلا إنها تصل إلى 80 مضاعفة تحدث للمتعافي من الفيروس، وتختلف من شخص إلى آخر، وكذلك مدة البقاء مع الشخص، وعلى المصابين بالفيروس بعد التعافي ضرورة الاستمرار في المتابعة مع الطبيب المشرف على الحالة، لتفادي الوقوع فى المضاعفات، أو التعافي منها بشكل سريع.

مضاعفات فيروس كورونا

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مضاعفات فيروس كورونا تختلف حدتها من شخص إلى آخر، وتتضمن الالتهاب الرئوي، إصابة الكبد، الإحساس بالتعب والإرهاق والتنميل في الكتف وآلام في عضلات الجسم، وإحساس بالنوم والعزلة الاجتماعية والنهجان والتعرق الزائد، وسرعة ضربات القلب، وضيق في التنفس، واستمرار فقدان حاستى الشم والتذوق، لافتا إلى أن هذه المضاعفات، تزول من 3 إلى 6 أشهر مع الاستمرار في بعض العلاجات التي يحددها الطبيب.

وحذر المصدر من استخدام بعض الأدوية دون الرجوع للطبيب، حتى لا تحدث مضاعفات أكثر، أو الإسراف في استخدام الأدوية بعينها، كالمضادات الحيوية، التي تأتي بنتيجة عكسية للمريض، مطمئنا المواطنين بشأن متحور اوميكرون، مؤكدا أنه من المتحورات الضعيفة، التي تستجيب للبروتوكول العلاجي، الذي وضعته اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وأيضا فعالة فى مواجهة المتحورات حتى الآن «دى نعمة من ربنا».

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، لافتة إلى أن التدابير الصحية كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وعدم التكدس، هو السلاح الفعال للوقاية من الفيروس حتى الآن.