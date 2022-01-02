هنا شيحة تشارك خالد النبوي ونور اللبنانية في «راجعين يا هوا»

وقّعت الفنانة هنا شيحة عقد انضمامها لأسرة مسلسل «راجعين يا هوا»، والذي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2022ن بالتعاون مع عدد من الفنانين بينهم خالد النبوي، ونور اللبنانية، ووفاء عامر، وأنوشكان وجارٍ ضم العديد من النجوم للعمل خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل «راجعين يا هوا»

وتجري الفنانة هنا شيحا، خلال هذه الفترة، جلسات عمل للوقوف على تفاصيل المسلسل، استعدادا للتصوير ومسلسل راجعين ياهوا، سيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته «رحيم»، و«الحرامي»، و«نصيبي وقسمتك» و«مسلسل موسى».

وسيكتبه محمد سليمان عبدالمالك، الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها «تامر وشوقية»، و«باب الخلق»، و«اسم مؤقت»، و«فرق توقيت» و«ممالك النار»، «قصر النيل»، وأروما ستوديوز قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها «إلا أنا» وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة.

آخر أعمال هنا شيحا

يذكر أن الفنانة هنا شيحا عرض لها مؤخرا فيلم النهارده يوم جميل والذي شاركت فيه بجانب نجلاء بدر وباسم سمرة وأحمد وفيق ومحمود الليثي ورمزي العدل وانتصار وايمي سلطان وعدد آخر من الفنانين، والفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية هضبة المقطم، للكاتب علاء سليمان وهو من تأليف وإخراج نيفين شلبي، والفيلم هو أول تجربة سينمائية تناقش قضية الاغتصاب الزوجي.