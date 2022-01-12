ابنة تاجر شبرا الخيمة: قتلوا أبويا وحرقوا جثته عشان 100 ألف جنيه

حصلت «الوطن» على نص أقوال ابنة محمد عبد الله، تاجر الخردة المقتول على يد مقاول؛ بعدما استدرجه من محل إقامته بشبرا الخيمة إلى مركز السادات بالمنوفية بحجة معاينة كمية كبيرة من الخردة لشرائها، في التحقيقات.

وجاء التحقيق مع ابنة القتيل كالتالي:

ما معلوماتك عن الواقعة؟

في واحد قريبنا اسمه محمد علي الصغير، ظهر في حياتنا فجأة من نحو شهر، وجالنا وقال لوالدي إنه اتعرف على واحد محاسب شغال في مدينة السادات وعنده مزرعة فيها خردة وعايز يبيعها وبعدين عرفه على والدي؛ لأن الاتنين شغالين في الخردة مع بعض، واستمرت العلاقة بينهم لحد يوم الخميس 2021/12/9، الراجل دا اتصل بوالدي وقاله قابلني بكره عند نزلة قليوب وهات معاك 100 ألف جنيه.

وعلى الساعة 4 العصر، انقطع الاتصال بوالدي وموبايله كان مغلق، وحاولت اتصل على تاجر الخردة اللي من السادات كان موبايله مقفول، ورحت بعدها قسم أول شبرا عشان أعمل محضر تغيب، لكنهم رفضوا وقالوا لي أعمل المحضر في قسم قليوب مكان التغيب، وبعت إشارة نجدة، وساعتها مأمور قسم أول شبرا الخيمة عمل لي محضر وبعدها بكام يوم فيه عربية من قسم أول جات خدتنا وودتنا مديرية أمن المنوفية وورونا صورة الجثة محروقة.

متى وأين حدث ذلك؟

واقعة تغيب والدي كانت يوم الجمعة 2021/12/10، وانقطع الاتصال به الساعة 4 العصر، واللي أعرفه أنه كان رايح يقابل محاسب في مزرعة بمدينة السادات، عند مزلقان قليوب، واستدرجه وقتله وولع في جثته عشان يهرب من جريمته.

من كان برفقته؟

راح لواحده عشان التاجر قال له تعالى لوحدك ما تجبش معاك حد.

ما مضمون الاتفاق الذي دار بين والدك والمدعو مصطفى؟

اتفقا أن والدي يروح يقابل التاجر عند مزلقان قليوب، وياخد معاه 100 ألف جنيه، وما يجيبش أي حد معاه.

هل والدك معتاد القيام بمثل تلك الصفقات؟

أيوه بيروح يقابل ناس وبيتعامل معاهم في فلوس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من سيدة، بتغيب والدها «تاجر خردة»، مقيم بدائرة القسم عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة أحد الأشخاص «لا تعلم بياناته» بوساطة من أحد جيرانهم، مقاول «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة القسم لشراء كمية من الخردة بمحافظة المنوفية.

القبض على المتهمين

ووصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء مقتل تاجر الخردة، مقاول، وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجني عليه بتعرفه على أحد الأشخاص «تاجر خردة» وأن الأخير لديه كمية من الخردة يعرضها للبيع وأمده برقم «هاتف آخر للمتهم» وتجاوب مع المجني عليه على أنه التاجر الوهمي واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك اعتدى المتهم عليه مسبباً وفاته، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، وتم العثور على جثة المجني عليه.

كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.