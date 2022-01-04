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إحالة قضية مقتل تاجر ودفنه في صبة خرسانية لدائرة أخرى لاستشعار الحرج

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إبراهيم الديهي
08:42 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
محكمة شبين الكوم

محكمة شبين الكوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إحالة قضية مقتل تاجر على يد 6 أشخاص ودفنه في صبة خرسانية، إلى دائرة أخري في المحكمة لاستشعار الحرج.

محامي المتهمين: هيئة المحكمة استشعرت الحرج 

وقال علاء عطية محامي المتهمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هيئة المحكمة استشعرت الحرج وقررت التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج وإحالتها للنظر أمام دائرة أخرى.

وشهدت اليوم محكمة شبين الكوم خامس جلسات محاكمة 6 متهمين في واقعة قتل تاجر بعد خطفه ودفنه في خرسانة أسفل حظيرة مواشي في المنوفية، واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات محامي المتهمين، والمدعين بالحق المدني.

تفاصيل مقتل تاجر على يد 6 أشخاص بالمنوفية

وتعود تفاصيل الواقعة، إلي قيام 6 أشخاص من أسرة واحدة بخطف تاجر في المنوفية لاستيلائه من أحدهم على أكثر من مليون جنيه، لكن التاجر حاول الهرب فلقى حتفه، وأعدوا له حفرة وتمكنوا من إخفاء جثته بصبة خرسانية داخلها، في منزل «غير مأهول بالسكان» بمنطقة زراعية وعقب الانتهاء من الدفن صبوا كمية من الأسمنت على مكان الدفن لمنع تسرب الرائحة وإخفاء معالم الجريمة.

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