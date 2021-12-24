تفاصيل مقتل تاجر خردة بشبرا على يد صديقه.. رقم وهمي وخيانة

«كنت مزنوق في مبلغ كده عشان داخل مقاولة في برج، ومكنتش لاقي حد يسلفني المبلغ، قتلت صاحبي» بهذه الكلمات اعترف مقاول يدعى «نبيل.و»، 44 عاما، بقتل صديقه تاجر الخردة «علي.ج» 54 عاما، حيث قال المتهم إنه استدرج صديقه من محل إقامتهما بشبرا الخيمة إلى مركز السادات بالمنوفية بحجة معاينة كمية كبيرة من الخردة لشرائها.

صداقة 13 عاما

وتابع المتهم في اعترافاته أمام فريق التحقيق تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه يرتبط بالمجني عليه بصداقة عمرها 13 عاما وأنه يعمل في مجال المقاولات، وكان يحتاج لمبلغ مالي للدخول في مقاولة إنشاءات بأحد الأبراج السكنية.

الطمع هو السبب

وأضاف المتهم أنه توصل لفكرة حيث كان المجني عليه يحتفظ بمبلغ مالي كبير فخطرت في رأسه فكرة سرقته وقتله، فأوهم صديقه بوجود صفقة خردة ضخمة في مدينة السادات بالمنوفية وأعطاه رقما آخر له بحجة أنه رقم التاجر، لكنه كان رقمه هو الذي لا يعرفه صديقه، وبالفعل تواصل المجني عليه مع الرقم فرد عليه صديقه بحجة أنه التاجر ثم استدرجه بحجة مرافقته لمعاينة الخردة، ثم أنهى حياته بسكين.

بلاغ وهاتف مغلق

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من «إحدى السيدات» بغياب والدها تاجر خردة، ومقيم بدائرة القسم عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة أحد الأشخاص «لا تعلم بياناته» بوساطة من أحد جيرانهم، مقاول «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة القسم لشراء كمية من الخردة بمحافظة المنوفية وعدم عودته، وتبين أن هاتفه مُغلق بصفة مستمرة.

القبض على المتهم

توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المقاول عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجني عليه بتعرفه على أحد الأشخاص «تاجر خردة» وأن الأخير لديه كمية من الخردة يعرضها للبيع وأمده برقم «هاتف آخر للمتهم» وتجاوب مع المجني عليه على أنه التاجر الوهمي وإتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك اعتدى المتهم عليه مسبباً وفاته، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، تم العثور على جثة المجنى عليه.

كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.