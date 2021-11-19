تفاصيل مقتل تاجر مخدرات في المنوفية على يد خصومه.. «عملوا له كمين»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة تاجر مخدرات يدعى «هـ. م» 38 عاما، أمام منزله بمنطقة الباجور بمحافظة المنوفية، أن المجني عليه دخل في خلاف مع تجار مخدرات آخرين بمنطقة سرس الليان، بسبب حصوله منهم على شحنة مخدرات، وباعها دون سداد ثمنها.

كمين للمجني عليه

ووفقا للتحقيقات فقد استعان المتهمون بأحد الأشخاص، حيث اتصل بالمجني عليه واستدرجه بحجة شراء المخدرات ولدى وصوله اكتشف الكمين فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بقيام أحد المتهمين ويدعى «س. ع»، 40 عاما، بإخراج مطواة وإصابة المجني عليه ثم استولوا على متعلقاته وهربوا، لكن صديق المجني عليه نقله في سيارة، وكان يحتضر، وتوفي في الطريق فتوجه إلى منزله وألقى جثته من السيارة وفر هاربا، ليبلغ شقيق المجني عليه عن الواقعة وتتوصل المباحث لهوية المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكي بإلقاء جثة شقيقه عاطل «له معلومات جنائية»، وبها جرح طعني وسحجات بالرقبة أمام مسكنهما ولاذا بالهرب تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك صديق المجني عليه حاصل على دبلوم «له ملعومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية».

مقابلة الموت

تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه على تجارة المواد المخدرة لكون المجني عليه مدينا له بمبلغ مالي، وقيامه بالتهرب من السداد فاستعان بباقي المتهمين، حيث اتصل أحدهم بالمجني عليه بزعم شراء مواد مخدرة، واتفقا على التقابل بدائرة مركز شرطة الباجور، ولدى حضور المجني عليه للمكان المتفق عليه رفقة صديقه بسيارته، كان في انتظاره المتهمون بسيارة ملاكي قيادة أحدهم.

مشادة كلامية وطعنة

حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابته بجرح طعني واستولى منه على هاتفين محمول ومبلغ مالي، ولاذوا بالهرب بالسيارة قيادة أحدهم، كما أمكن ضبط صديق المجني عليه، وبمواجهته أيد ما سبق.

محاولة إنقاذ فاشلة

قال المتهم إنه عقب إصابة المجني عليه وفرار المتهمين، وضع المجني عليه داخل سيارته واتصل بصديقهما سائق «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز منوف والذي حضر إليهما، وقررا التوجه لشقيق المجني عليه وأثناء سيرهم بالطريق توفي متأثراً بإصابته ولدى وصولهم أمام مسكن شقيقه ألقيا جثته ولاذا بالهرب، أمكن ضبط صديق المجني عليه الثاني، وبمواجهته أيد ما سبق كما أرشد أحد المتهمين عن الأداة المستخدمة - الهاتفين المستولى عليهما ومبلغ مالي، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، بينما أرشد أحدهم عن السيارة قيادته وأرشد صديق المجني عليه عن سيارته المستخدمة في إلقاء الجثة.