«الصحة» تفتش على سلامة الغذاء بالفنادق لحين اكتمال عمل «الهيئة القومية»

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من المطاعم والمنشآت السياحية، تقدمت بشكاوى من تعدد الزيارات التي يقوم بها مفتشي الطب البيطري ووزارة الصحة، للتفتيش على اشتراطات سلامة الغذاء، المقدم للنزلاء بالمطاعم السياحية.

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم «2» لعام 2022، الذي جرى تعميمه على جميع المطاعم والمنشآت السياحية، أن المطاعم أكدت خلال شكواها، أن تعدد الجهات التفتيشية، يؤدي إلى حدوث تعارض في تنفيذ توصيات كل جهة، التي من الممكن أن تكون مختلفة عن الأخرى.

الهيئة طلبت من الصحة الاستمرار في التفتيش على المنشآت السياحية

وأشار المصري، إلى أن الغرفة رفعت الشكاوى إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إذ أكد الدكتور إيهاب مراد المدير التنفيذي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة طلبت من وزارة الصحة والسكان، الاستمرار في المراقبة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، لحين اكتمال تغطية الهيئة للنطاق الجغرافي لكل الأماكن التي تتواجد بها المنشآت السياحية والفندقية، وفقا للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون الهيئة، التي نصت على أنه لحين مباشرة الهيئة اختصاصتها في مراقبة إجراءات واشتراطات سلامة الغذاء، فتستمر الجهات الرقابية الأخرى التي تنفذ تلك الإجراءات حاليا في عملها المعتاد.

الهيئة تتولى التفتيش على المنشآت بمفردها حاليا

وأضاف أن الدكتور إيهاب مراد، أكد أيضا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هي الجهة الوحيدة المنوط بها حاليا القيام بإعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، التي استوفت كل اشتراطات سلامة الغذاء والاعتماد لدى الهيئة، داعيا كل الفنادق والمطاعم السياحية، لسرعة التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء المعتمدة لدى الهيئة في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى مجلس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة للرقابة والتفتيش المفاجئ والمعلن على كل المنشآت التي تقدم مأكولات ومشروبات، للرواد والنزلاء، التي بدأت في ممارسة أعمالها منتصف الشهر الماضي.