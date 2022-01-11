برلماني: العمل في قرى حياة كريمة مستمر على مدار 24 ساعة

قال أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إنه على الرغم جائحة فيروس كورونا، هناك عمل على قدم وساق على مدار الـ24 ساعة، في كل القرى المصرية، في مشاريع مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة لم تتوقعها الدولة المصرية خلال عشرات السنوات الماضية، وستحول القرى إلى مستوى آخر، بعد تطوير وتحسين البنية التحتية، في هذه المناطق والقرى التي عانت لعشرات السنوات، من نقص في الصرف الصحي والمياه.

مبادرة نالت إعجاب الجميع

وأضاف «بدوي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم، أنه شارك في العديد من الجلسات والورش بمنتدى شباب العالم، المنعقد حاليًا في شرم الشيخ، وجرى عرض مبادرة حياة كريمة، ونالت إعجابًا كبيرًا من الشباب المشارك من الدول المختلفة، موضحًا أنه شارك أيضًا في الجلسة التي ناقشت تأثير التغيرات المناخية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل رسائل اطمئنان للمواطنين خلال هذه الجلسة، وهي أن الدولة المصرية لديها استعداداتها في هذا الأمر.

نقاشات حول التحول الرقمي

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه شارك أيضًا في نقاشات حول التحول الرقمي، لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة، سهلت الكثير من الخطوات للتحول الرقمي، لأنها تمد كابلات الألياف الضوئية إلى هذه القرى، وهذا يساعد في منظومة التحول الرقمي، حيث جرى الانتهاء من البنية التحتية في محافظات القناة بنسبة 100%، ووصلت نسبة التنفيذ في البنية التحتية في محافظات الدلتا إلى 70%، ونسبة 65% في الصعيد.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتغطية كل مناطق الجمهورية بشبكة قوية، وسيجر تركيب 2200 برج لتقوية الشبكات في مناطق مصر المختلفة، وهذا يسير بالتوازي مع تطوير شبكة الطرق والمحاور الجديدة، التي وجه الرئيس بتزويدها بهذه الشبكات، لتكون الخدمات التكنولوجية متاحة على هذه الطرق.