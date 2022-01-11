«الصحة» تطلق قوافل طبية جديدة بثلاث محافظات ضمن «حياة كريمة»

تستقبل اليوم محافظات الجيزة وأسيوط والإسكندرية، ثلاث قوافل طبية مجانية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تستقبل القوافل على مدار يومين المواطنين في التخصصات الطبية التالية: "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، باطنة، أطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية"، بالاضافة إلى توفير خدمات الأشعة والتحاليل.

وسوف تتواجد القوافل الثلاثة في المناطق التالية:

- القبايات بحي أطفيح بمحافظة الجيزة.

- الحوطا الشرقية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

-الكرانتينة بمركز غرب بمحافظة الإسكندرية.

خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين

كما نوهت الوزارة، بأن جميع القوافل الطبية الذي تطلقها، تشمل تقديم خدمة الصيدلية التي تتوفر بها مختلف الأدوية مجانا، مشيرة إلى توفير خط ساخن رقم 15335، لخدمة المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن القوافل الطبية وأماكنها في المحافظات.

وتسعى وزارة الصحة من خلال القوافل إلى تطبيق وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية خاصة "حياة كريمة، للكشف المبكر وتقديم العلاج مجانا، لمختلف الأمراض المنتشرة في المحافظات، ولكافة الفئات العمرية.

كما تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظات كافة، وتقديم خدمة طبية جيدة لجميع المواطنين.

العمل بجميع الوحدات الصحية يوميا عدا الجمعة

ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة الصحة من خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، تقديم العديد من الإرشادات والنصائح، إلى السيدات من أجل الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية، بالاطمئنان على صحة المرأة والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، من أجل الحماية والوقاية، وذلك من خلال التوجه إلى الوحدات الصحية التابعة للوزارة، للاستفادة من المبادرة والكشف المجاني.

ولفتت الوزارة إلى أن العمل بجميع الوحدات الصحية يوميًا، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، عدا يوم الجمعة.

وأكدت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تتضمن تقديم الكثير من الخدمات الصحية، ومن خلال أحدث البروتوكولات العالمية، بداية من الكشف المبكر إلى تقديم العلاج مجانا.