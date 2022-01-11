انتشال سيارة ميكروباص سقطت في ترعة ببني سويف

انتشلت معدات الأجهزة التنفيذية ببني سويف، مساء الثلاثاء، سيارة أجرة ميكروباص، كانت قد سقطت في ترعة «بني عفان» بطريق «إهناسيا- بني سويف» التي تجري بها أعمال التبطين، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص ثم انقلبت في الترعة أمام قرية بني عفان بطريق «إهناسيا - بني سويف» ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت خمس سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بترعة في بني سويف

وتبين أن أسماء المصابين في الحادث هم: فاطمة سلام عبدالعال 20 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ونصر بكري عبد العزيز 50 سنة، فلاح مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى، وآية يوسف محمد 19 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ويوسف أشرف عيد 19 سنة، طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وبلال عبد الناصر سعد 27 سنة، مصاب بكسر بالعمود الفقري، ومحمد شعبان عيد 19 سنة طالب مصاب ببتر باذراع اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.