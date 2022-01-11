إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بترعة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ميكروباص ثم انقلابها في الترعة أمام قرية بني عفان بطريق «إهناسيا - بني سويف».

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجة نارية مع سيارة ميكروباص ثم انقلابها في الترعة أمام قرية بني عفان بطريق إهناسيا - بني سويف، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت خمس سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بترعة في بني سويف

فاطمة سلام عبدالعال 20 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

نصر بكري عبدالعزيز 50 سنة، فلاح مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى.

آية يوسف محمد 19 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

يوسف أشرف عيد 19 سنة، طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

بلال عبد الناصر سعد 27 سنة، مصاب بكسر بالعمود الفقري.

محمد شعبان عيد 19 سنة طالب مصاب ببتر بالذراع اليسرى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.