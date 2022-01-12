تعرف على أسعار فولكس فاجن الجديدة بالسوق

تستمر أسعار السيارات في التزايد منذ بداية العام الجديد 2022 بشكل متوالٍ، نتيجة موجة الارتفاع التي بدأت منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الأزمات التي يعيشها القطاع منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في خفض إنتاج العديد من الشركات.

ومن أبرز الطرازات التي شهدت ارتفاعًا، سيارات «فولكس فاجن» الألمانية حيث ارتفع سعر طراتز فولكس فاجن باسات وطراز فولكس فاغن تيجون، إذ تراوحت الزيادة بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية.

أسعار «فولكس فاغن باسات»

تأتي السيارة في السوق المصرية، بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 525 ألف جنيه، وزادت بقيمة 20 ألف جنيه، والثانية بسعر 625 ألفًا بزيادة 15 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فبلغ سعرها نحو 640 ألفًا، بزيادة 10 آلاف جنيه.

مواصفات « فاغن باسات»

تضم السيارة محركا بسعة 1400 سي سي تيربو 4 سلندر، وقوة حصان ميكانيكي 150، ويبلغ العزم الأقصى 250 نيوتن متر، وتصل أقصى سرعة للسيارة 220 كيلو مترات في الساعة.

وتستغرق السيارة وصولا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 8.9 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات من نوع DSG.

أسعار «فولكس فاغن تيجون»

تأتي السيارة في السوق المصرية، بفئتين مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 595 ألف جنيه، وزادت بقيمة 10 آلاف جنيه، والثانية بسعر 675 ألفًا بزيادة 10 آلاف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر، 1400 سي سي، وينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وتأتي السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.