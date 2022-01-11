نواب «مستقبل وطن» يشيدون بمنتدى شباب العالم: مصر دولة قوية

أشاد عدد من نواب البرلمان عن حزب مستقبل وطن، بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، المقامة حاليًا في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقرر أن تستمر فعالياته حتى 13 من يناير الجاري.

مصر لديها استراتيجية لسنوات طويلة

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم، إنه لا يوجد دولة تستطيع تنظيم مؤتمر بحجم منتدى شباب العالم، في ظل أزمة كورونا، إلا دولة قوية منظمة ذات قدرات واضحة، مشددًا على أن مصر تغيرت كثيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت قوية، لها استراتيجية كاملة لسنوات مقبلة، وفكر واضح في التخطيط.

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في مداخلة مع القناة، إنها سعيدة بنقل تجربة مصر من خلال منتدى شباب العالم، في ظل فترة عصيبة على العالم كله، وهي أزمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن هناك إجراءات احترازية كبيرة في المنتدى، ورئيس الوزراء عرض آليات حقوق الإنسان الفعلية، التي تنفذها مصر من خلال مبادرة حياة كريمة، كما تضمن المنتدى أيضًا، نقاشات حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الشباب والأطفال، والمنتدى كان مهمًا لكي يرى العالم كله، مصر بوجهها الجديد.

مصر تتطور كثيرًا

أما النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، قال إن شكل الدولة المصرية اختلف عن سبع سنوات سابقة، في كل يوم يتطور الأمر أكثر وأكثر، الأمر لا يتعلق فقط بمسألة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «السجيني»، أن المنتدى شهد جلسة لمناقشة حقوق الإنسان، وعرض المقاربة المصرية في هذا الأمر، وربطه بحق الإنسان في إدارة محلية جيدة، بكل الخدمات التي تقدمها، وهذه المقاربة مقاربة مصرية فريدة، مشيدًا بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في هذا الشأن، مشددًا على أن المعارضين، يجب أن يفتخروا بدولتهم، قبل المؤيدين بعد الظهور المشرف في المنتدى.