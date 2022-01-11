محافظ جنوب سيناء: نعمل مثل خلية النحل في منتدى شباب العالم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنَّ النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تشهد نجاحا منقطع النظير، لافتًا إلى أن شرم الشيخ لا بد أن تكون جاهزة من ناحية عقد المؤتمرات أو الفعاليات أو حتى استقبال السائحين من كل أنحاء العالم.

نعمل كخلية نحل والمشكلات تحل فورا

وأضاف «فودة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، في حلقة خاصة من شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، «نعمل كخلية نحل وروح واحدة للإعداد للمنتدى، وإذا رأى أحد غلطة يصلحها، والمشكلات تُحل فورا، وبالتالي لا تجد سائحا يشتكي».

وأشار إلى أن الأمن في شرم الشيخ قوي للغاية: «الأمن يسيطر على التاكسيات والشارع، ولن تجده ولن تلاحظ وجود أكمنة في الشوارع بناء على أوامر الرئيس السيسي»، مازحا مقدما البرنامج قائلا لهما: «لو حسيتوا بمشكلة كلمونا».

حديث «مدبولي» عن تغيرات المناخ «طالعة من القلب»

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من منتدى شباب العالم سيبدأ في الإعداد لمؤتمر المناخ المزمع عقده في نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى ردود الأفعال الخارجية حول المنتدى جميعها إعجاب، «معانا ريس بيشغلنا ويدينا تكليفات وبيتابع».

وأشاد بحديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تأثر مصر بالتغيرات المناخية رغم أنها من أقل الدول التي ينبعث منها تلوثات، «كلامه كان طالع من القلب، و100% بيتنفذ».

وأوضح أن أفضل أنواع السياحات هي سياحة المؤتمرات: «السائح الذي يحضر المؤتمر مصروف عليه جيدا ومدفوع له ثمن الغرف مقدما، لذلك يأتي يصرف، وبالتالي سياحة المؤتمرات نهتم بها للغاية».

سبب توسعة قاعة المؤتمرات

وكشف عن سبب توسعة قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ: «صندوق النقد الدولي رغب في عقد مؤتمر بالمدينة، وكان وقتها الدكتورة رانيا المشاط بالبنك المركزي وهي التي دعت الصندوق، ولكنهم رفضوا عقد المؤتمر بالمدينة بسبب أن اتساع القاعة صغير، تسع 4 آلاف شخص، وقرروا عقده في بالي، ومنذ ذلك الوقت قررنا تطوير قاعة المؤتمرات، وأصبح هناك قاعات تتسع لـ7 آلاف شخص».