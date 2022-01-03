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محمود مسلم

أتوبيسات لنقل المواطنين مجانا لاستخراج الأوراق الثبوتية في مطروح

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الوطن
01:44 م | الإثنين 03 يناير 2022
إيفاد اتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقرات الأحوال المدنية

إيفاد اتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقرات الأحوال المدنية

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشُرطية فى سهولة ويسر، أطلقت مديرية أمن مطروح قوافل وأتوبيسات لنقل السيدات وكبار السن، من محل سكنهم إلى إدارة الأحوال المدنية بنطاق المديرية، لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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