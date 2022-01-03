أتوبيسات لنقل المواطنين مجانا لاستخراج الأوراق الثبوتية في مطروح

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشُرطية فى سهولة ويسر، أطلقت مديرية أمن مطروح قوافل وأتوبيسات لنقل السيدات وكبار السن، من محل سكنهم إلى إدارة الأحوال المدنية بنطاق المديرية، لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.