تفاصيل اقتحام راكب قُمرة طائرة أمريكية محاولا القفز من نافذتها «فيديو»

حالة من الذعر شهدها مطار هندوراس، أمس الثلاثاء، إثر اقتحام أحد الركاب قمرة قيادة طائرة أمريكية تابعة لشركة الطيران «أمريكان إيرلاينز»، إذ فتح نافذتها محاولا القفز للخارج، ما تسبب في تأخر إقلاع الطائرة.

ضرر في قمرة القيادة وتعطل الرحلة

وكان من المقرر مغادرة الرحلة 488 من مدينة سان بيدرو سولا بهندوراس، إلى ميامي الأمريكية، لكنها تأخرت بعد ذلك الحادث الفوضوي الذي نتج عنه أضرارا بقمرة القيادة.

تدخل أفراد طاقم الطائرة

وقالت شركة «أمريكان إيرلاينز» في بيان لها: «دخل راكب إلى قمرة القيادة وتسبب حدوث أضرار، وتدخل أفراد الطاقم للقبض عليه، بمعاونة سلطات إنفاذ القانون المحلية».

وأشارت الشركة الأمريكية إلى استبدال الطائرة بأخرى، إذ كان من المقرر أن تغادر الرحلة الساعة 9:30 مساءَ بالتوقيت المحلي، كما شكرت شركة الطيران طاقم الطائرة على تعاملهم الاحترافي مع الموقف.

بينما لم يتم الإفصاح عن هوية الراكب المشاغب، وسبب إقدامه على هذا التصرف ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

اقتحام ومحاولة للقفز من الطائرة

ومن جهتها، أفادت قناة «ABC News»، بأن الراكب ركض إلى قمرة القيادة، وقيل إنه تسبب في إتلاف بعض أدوات التحكم وحاول القفز من نافذة القمرة، إلى أن نجح الطيارون في منعه.

حادث سابق

يذكر أنّ تلك الواقعة ليست الأولى التي يتم فيها اقتحام قمرة القيادة من قبل الركاب، إذ شهد شهر يونيو الماضي اقتحام مسافر على متن طائرة تابعة لشركة «دلتا» الأمريكية، قمرة القيادة ولكن تصدّى له مسافرون آخرون وأعضاء من طاقم الطائرة نجحوا في شلّ حركته، واضطرّت حينها الرحلة المتّجهة من لوس أنجلوس إلى ناشفيل، إلى الهبوط اضطراريّاً في ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو، إذ تمّ القبض على الراكب وتقييد يديه وقدميه.