أمريكا تسمح للعاملين المصابين بكورونا بمواصلة العمل في المستشفيات

مع تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا في أعداد إصابات كورونا، سمحت المستشفيات الأمريكية للممرضات والأطقم الطبية المصابين بكورونا بمواصلة العمل، حال كانت الأعراض خفيفة.

قرار ولاية كاليفورنيا

وأعلنت السلطات الصحية في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أنّ العاملين بالمستشفى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، لم تظهر عليهم أعراض ويمكنهم مواصلة ومتابعة العمل بشكل طبيعي، ويأتىي ذلك بسبب النقص الحاد في العاملين بالمستشفيات، بالإضافة إلى أعباء العمل الثقيلة التي يسببها متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا.

كما أعلنت بعض المستشفيات الأخرى، في ولايتي «رود آيلاند وأريزونا»، أنّ العاملين المصابين بالفيروس يمكنهم مواصلة عملهم، إذ لم تظهرعليهم أعراض أو كانت الأعراض خفيفة فقط.

وخلال الشهر الماضي، قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إنّ عمال الرعاية الصحية الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم متابعة العمل بعد أسبوع من تقديم اختبار سلبي.

قفزة قياسية جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بأمريكا

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، أي أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية، جاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مصابى كورونا في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، حيث زاد إلى المثلين خلال ثلاثة أسابيع، ووصل إلى 135 ألف و500 مصاب بالفيروس في المستشفيات، وتجاوز الرقم القياسي البالغ 132 ألف و51 مصابا الذي سجل في يناير الماضي.

يذكر أنّ متحور «أوميكرون» الجديد شديد العدوى، تسبب في رفع متوسط عدد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أكثر من 700 ألف إصابة يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حطم الرقم القياسي المسجل قبل عام.