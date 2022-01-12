أول مسابقة لأكلات «التمور» الشعبية في سيوة.. وجوائز مالية للفائزين

أعلن محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، عن تنظيم أول مسابقة للأكلات السيوية الشعبية التي تشتهر بها سيوة وجميعها مرتبطة بالتمر، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير الجاري تزامنا مع مهرجان التمور الدولي في نسخته الخامسة والذي يعقد في الميعاد نفسه.

شروط المسابقة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء لـ«الوطن»، إنه جرى وضع شروط للانضمام إلى المسابقة وهي أن يكون المتقدم من أبناء سيوة، وأن يكون سنه من 20 وحتى 55 سنة، وأن يوفر المتسابق الخامات، ويقدم نبذة مختصرة عن كل أكلة، وألا يتجاوز موعد التقديم بالمسابقة وهي من 12 وحتى 20 يناير الجاري، ولا يتجاوز عدد من لهم حق الاشتراك 20 متسابقا بأولوية التسجيل.

ولفت يوسف إلى أن مكان التقديم للمسابقة بجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، بمقرها في منطقة سيدي رحيم شرق مدينة سيوة.

جوائز مسابقة المأكولات الشعبية في سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه جرى تحديد جوائز للمسابقة سيتم تسليمها للفائزين الثلاثة الأوائل، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 3 آلاف جنيه، والجائزة الثانية ألفي جنيه، والثالثة ألف جنيه.

وتشتهر سيوة بإنتاجها لأكبر كمية من التمور على مستوى الجمهورية في ظل زراعتها لمليون نخلة من أجود أنواع التمر في العالم العربي، كما يوجد بها العديد من المصانع التي تعمل على تعبئة وتوزيع التمور وطرحه بالأسواق المحلية والدولية، والاشتراك في المعارض داخل وخارج مصر، من بينها معرض الإمارات ومعرض المغرب، بالإضافة إلى معارض تنظمها الدولة في القاهرة وسيوة والوادى الجديد ومرسي مطروح في مختلف المحافل على مدار العام.

ومن أشهر الأكلات التي ترتبط بالتمر في سيوة، «تاجلا انتيني ولبسيس، والحوجي وترفنت».

وتنظم سيوة المهرجان الدولي الخامس للتمور في الفترة من 22 وحتى 24 يناير، تحت رعاية محافظة مطروح ووزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع جائزة خليفة الدولية للتمور وجمعية سيوة للمجتمع المحلي والتنمية، ويشارك فيه العديد من المنتجين للتمور من داخل وخارج مصر.