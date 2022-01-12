وظائف في القطاع الخاص بمرتبات تصل لـ4000 جنيه.. فرص عمل لذوي الهمم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وظائف شاغرة ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون مؤهل من أصحاب الخبرة، ودون خبرة للشباب من الجنسين، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات برواتب تبدأ من 2200 جنيه.

وظائف بإحدى شركات ضفائر السيارات

1. عامل تجميع (من ذوي الهمم إصابات سمعية):

المهام: تجميع الضفائر الكهربائية للسيارات على خطوط الإنتاج.

أماكن العمل: مدينة نصر (المنطقة الحرة) - مدينة بدر (طريق الروبيكي - منطقة الـ100 فدان).

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهل متوسط.

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- يشترط أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الراتب 2800 جنيه.

- 8 ساعات عمل.

- يوم إجازة أسبوعيًا.

- حوافز شهرية وسنوية.

- مواصلات.

- تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- وجبة (للعاملين في مصنع بدر).

وللتقديم عليك ملء الاستمارة الخاصة بالشركة واستيفاء البيانات المطلوبة.

وظائف سلسة مطاعم شهيرة

1. عضو فريق.

2. مندوب توصيل.

مكان العمل: 6 أكتوبر.

الشروط والمزايا المشتركة:

- ألا يقل المؤهل عن الإعدادية أو متوسط أو عالِ أو طلبة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- مرتب مجزي علي حسب المقابلة.

- بدل مواصلات + وجبة + حوافز مجزية.

- تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- توفير باص من إمبابة.

- 9 ساعات عمل.

وللتقديم عليك ملء الاستمارة الخاصة بالشركة واستيفاء البيانات المطلوبة، والذهاب مباشرة على العنوان: مكتب كنتاكي إمبابة، داخل مطعم كنتاكي أمام محكمة إمبابة السودان بجوار ماكدونالدز إمبابة.

وظائف إحدى شركات الاستثمارات السياحية

1- كابتن أوردر: تسجيل طلبات الضيوف على نظام POS بالطريقة السليمة وبالسرعة المطلوبة.

2- طباخ: تجهيز وإعداد المنتجات الخاصة بالقسم الخاص به بالتوقيتات المحددة.

3- باريستا: تجهيز وإعداد المشروبات طبقا للمواصفات والمعايير المحددة.

4- ويتر: مسؤول عن نظافة الصالة بشكل كامل والتأهيل للعمل ككابتن أوردر.

مكان العمل: فروع 6 أكتوبر - التجمع - مدينه نصر - المعادي.

الشروط والحقوق المشتركة:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم سياحة على الأقل.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتبات: كابتن 3000 جنيه - طباخ 4000 جنيه - باريستا 3500 جنيه - ويتر 2500 جنيه.

- 9 ساعات عمل.

- بدل مواصلات - بدل خدمة - بدل وجبة.

- تأمينات.

وللتقديم عليك ملء الاستمارة الخاصة بالشركة واستيفاء البيانات المطلوبة.

وظائف إحدى شركات تجارة التجزئة

1. كاشير.

مكان العمل: 6 أكتوبر- مدينة نصر.

الشروط والمزايا المشتركة:

- مؤهل عالِ

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- راتب 2200 جنيه.

- بدل مواصلات + أرباح سنوية.

- 8 ساعات عمل.

- يومين إجازة.

وظائف بإحدى شركات العدادات

1- عمال إنتاج: العمل على خطوط إنتاج العدادات.

مكان العمل: المنطقة الصناعية 6 أكتوبر.

الشروط والحقوق المشتركة:

- خريجيين مؤهلات متوسطة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- الراتب 2400 جنيه أساسي + حافز إنتاج مجزي.

- 9 ساعات عمل.

- يومين إجازة.

- تأمينات.

- مواصلات.