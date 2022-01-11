وظائف شاغرة من الشباب والرياضة لجميع المؤهلات والطلبة بمرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توفيرها عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات والمؤسسات، للشباب الراغبين في الالتحاق بفرصة عمل، بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية ومواصلات.

وحددت الشركات، الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف، وحقوق ومميزات العمل، ونرصد من خلال السطور التالية، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

وظائف شركة السويدي إلكتروميتر

أعلنت شركة السويدي إلكتروميتر عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاؤت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في المنطقة الصناعية 6 أكتوبر.

- أن يكون الخريجين حاصلين على موهلات متوسطة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- الراتب الأساسي يصل إلى 2400 جنيها.

- تمنح الشركة للعاملين حافز إنتاج مجزي.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات وموصلات.

وظائف شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة

أعلنت شركة بندة العالمية لتجارة التجزئة عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في أكتوبر ومدينة نصر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمزايا

- تمنح الشركة للعاملين راتب 2200 جنيها.

- تمنح الشركة للعاملين بدل مواصلات بالإضافة إلى أرباح سنوية.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات عمل.

- يومان إجازة.

وظائف شركة أمريكانا

أعلنت شركة أمريكانا عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن إعدادية ومتوسط وعالي وطلبة.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمزايا

- تمنح الشركة للعاملين مرتب مجزي علي حسب المقابلة.

- تمنح الشركة للعاملين بدل مواصلات + وجبة + حوافز مجزية.

- تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- توفر الشركة للعاملين باص من إمبابة.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.