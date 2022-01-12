خالد النبوي يبدأ تصوير مسلسله الرمضاني «راجعين يا هوى».. السبت المقبل

يستعد صناع مسلسل «راجعين يا هوى»، للنجم خالد النبوي لتصوير المشاهد الأولى، يوم السبت المقبل، بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين في العمل، ومعاينة المخرج محمد سلامة لأماكن التصوير، استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني القادم 2022.

أبطال مسلسل «راجعين يا هوى»

مسلسل راجعين يا هوى، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ويضم عددا من النجوم منهم: «نور اللبنانية، أنوشكا، هنا شيحة، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، أحمد داش، إسلام ابراهيم، طه دسوقي، جلا هشام»، وغيرهم من الفنانين.

خالد النبوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «قمر 14»

ويحتفل الفنان خالد النبوي الليلة مع أبطال فيلمه الجديد «قمر 14»، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر بدء عرض الفيلم في السينما، الليلة، ويعتمد الفيلم على 5 قصص حب منفصلة، وهو من بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، غادة عادل، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، وأحمد مالك، ياسمين رئيس، وغيرهم من النجوم، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال المخرج محمد سلامة

وعُرض للمخرج محمد سلامة خلال الفترة الماضية مسلسل «ستات بيت المعادي»، بإحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل بطولة الفنانة كندة علوش، ميرهان حسين، إنجي المقدم، تارا عماد، كما شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل «موسى»، بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب.