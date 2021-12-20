«نور» تشارك خالد النبوي في مسلسل «راجعين يا هوى» بـ رمضان 2022

تعاقدت الفنانة نور اللبنانية على مسلسل رمضان 2022، الذي يحمل اسم «راجعين يا هوى»، أمام خالد النبوي، ومن المقرر أبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، حتى يتم اللحاق بموسم رمضان المقبل.

نور اللبنانية مع المخرج محمد سلامة

وتستعد الفنانة نور اللبنانية لبدء التصوير، حيث تعقد جلسات عمل مع المخرج محمد سلامة وبطل العمل خالد النبوي، حاليا للوقوف على التفاصيل الأخيرة، كما تعاقد الفنان إسلام ابراهيم، على المشاركة في المسلسل.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

ويشارك في بطولة مسلسل «راجعين يا هوى» أنوشكا، نور، وفاء عامر، أحمد داش، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، والمسلسل قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة «أروما».

آخر أعمال نور اللبنانية

مسلسل «ضل راجل»، تدور أحداثه حول «جلال»، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته «شهد»، في حادث عنف، فتساعده الطبيبة «ملك»، التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

وشاركت الفنانة اللبنانية نور في برنامج «خمسة نجوم »، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويتفق خلاله نجوم الفن على استدراج أحد أصدقائهم وتوريطه في مقلب كوميدي .

وتستعد الفنانة نور اللبنانية لتقديم مسلسل «عمر الناجي»، مع المخرج بيتر ميمي، ومن المقرر أن يتم وضع التفاصيل النهائية الخاصة به مع بداية العام الجديد، ويشاركها البطولة أمير كرارة، عباس أبو الحسن، جومانا مراد، سامي مغاوري، كريم محمود عبد العزيز، أحمد الرافعي، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الوقت الآن.