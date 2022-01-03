بدء تصوير مسلسل «راجعين يا هوى» لخالد النبوي منتصف يناير

يستعد صناع عمل مسلسل راجعين يا هوى للفنان خالد النبوي، لبداية تصوير المشاهد الأولى من المسلسل منتصف يناير الجاري؛ استعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

ومن المقرر، أن يصوّر مخرج العمل محمد سلامة، المسلسل بين مصر ومناطق أخرى في أوروبا.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام جمال، إسلام إبراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، طه دسوقي، وغيرهم من النجوم الشباب، والعمل مأخوذ عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

خالد النبوي ينتظر عرض فيلمه الجديد «قمر 14»

كما ينتظر الفنان خالد النبوي، عرض فيلم قمر 14 الذي من المقرر أن يُعرض 12 يناير الجاري، ويشارك في بطولته كل من: أحمد الفيشاوي، غادة عادل، أحمد حاتم، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، أحمد مالك، محمد مهران، شيرين رضا، ياسمين رئيس، وغيرهم من الفنانين، من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال المخرج محمد سلامة

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سلامة مسلسل «موسى»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021، بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، وعبير صبري، وتارا عماد، تأليف ناصر عبد الرحمن.

أبطال فيلم الباب الأخضر

ولم يكن مسلسل «راجعين يا هوى» العمل الوحيد الذي اعتمد على كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة بعد وفاته، وإنما هناك أيضًا فيلم «الباب الأخضر» الذي كتبه في فترة الثمانينيات.

الفيلم من بطولة إياد نصار، خالد الصاوي، سهر الصايغ، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، حمزة العيلى، رشدى الشامي، عابد عناني، حنان سليمان.