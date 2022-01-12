السيسي يصل قاعة مؤتمرات منتدى شباب العالم لبدء فعاليات اليوم الثالث

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، لحضور فعاليات اليوم الثالث من المنتدى، المنعقد في نسخته الرابعة من بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بث مباشر لمنتدى شباب العالم

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها، لمتابعة فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى شباب العالم، ولمتابعة البث اضغط هنا.

فعاليات اليوم الثالث تبدأ في العاشرة صباحا

وتشمل فعاليات اليوم الثالث عدد من الجلسات، ففي تمام الساعة العاشرة صباحا تبدأ جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، وتليها جلسة «دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة»، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا، في القاعة الرئيسية، وبالتوازي معها تبدأ جلسة «الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية»، في قاعة أبوالهول ومكتبة الأسكندرية، وفي نفس التوقيت جلسة «مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم مابعد جائحة كورونا»، وذلك في قاعة البحر الأحمر، وجلسة «صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة»، وذلك بقاعة أسوان.

وتبدأ جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، في قاعة سيناء، وجلسة «هكانون مصر 2030» في تمام الساعة الثالثة عصرا في قاعة الأقصر.

توصيات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه يجب إضافة بعض المقترحات لتوصيات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، والتي سيجرى إرسالها للأمم المتحدة، خاصة أنّ آليات التطوير حاليًا تستهدف مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة إلى جانب السيطرة على الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا حتى للدول الغربية.