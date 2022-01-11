السيسي: أي تناول لملف حقوق الإنسان بمصر مقبول.. لكن نتمنى أن يكون متكاملا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه يجب إضافة بعض المقترحات لتوصيات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، والتي سيجرى إرسالها للأمم المتحدة، خاصة أنَّ آليات التطوير حاليًا تستهدف مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة إلى جانب السيطرة على الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا حتى للدول الغربية.

بعض الدول الغربية النمو السكاني ثابت على مدار 40 عاما

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال حديثه بنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، المنعقد ضمن فاعليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، أنَّ بعض الدول الغربية النمو السكاني لديها متوقف أو ثابت على مدى 30 أو 40 سنة، فضًلا عن تمتعها ببنية صحية قوية.

2.5 مليون زيادة سنوية في عدد السكان بمصر

واستكمل رئيس الجمهورية: أما مصر فيوجد بها نحو 2.5 مليون زيادة سنوية في عدد السكان، وعليه الأولوية هنا لتعزيز البنية الصحية والتعليمية، شارحًا أنَّ «كل ده يتحط في الاعتبار لأنّه تحدي من التحديات، لأني لو مقدمتش التعزيز كد العملية الصحية في مصر هتكون مش متناسبة مع الإنسان، ده حق من حقوق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد، وده تحدي، وهنا لما يتم تناول حقوق الإنسان في مصر، أنا هقبل أي شكل من أشكال التناول لأوضاعنا، ولكن أرجو يكون تناول متكامل وشامل».

وشرح الرئيس: «لما يكون عندي السكان بيزيدوا 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج أشغلهم وأديهم فرص عمل، مش من حقهم يشتغلوا ويعيشوا.. أنا بتفق وبأكّد وداعم تمامًا إن النقطة دي تبقى أحد نقاط حقوق الإنسان، علشان الناس تبقى عارفة أنها بتمثل تحديات دول زي دولنا».