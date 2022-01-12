الجالية المصرية بلندن: منتدى شباب العالم «حلقة وصل» بين جميع الجنسيات

أعرب مدير بيت العائلة المصرية بلندن، مصطفي رجب، عن سعادة الجالية المصرية في بريطانيا بتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يساعد على وجود حلقة وصل بين جميع الجنسيات من الشباب في مختلف أنحاء العالم.

وقال مدير بيت العائلة الصرية في لندن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منتدى شباب العالم يعد من أنجح الفعاليات، التي أقدمت عليها القيادة السياسية المصرية، للتفاعل مع الشباب المصريين داخل وخارج مصر، بجانب استقبال ومشاركة عدد كبير من الشباب في دول الخارج.

شباب المصريين بالخارج سينقلون التجربة للدول المضيفة

وأوضح «رجب»، أن الشباب المصريين بالخارج كانوا يتعرضون لحملات مشوهة وأكاذيب حول وطنهم الأم، ولكن حضورهم ومشاركتهم في منتدى شباب العالم خلال نسخه الأربع، جعلهم يشاهدون حقيقة وطنهم على أرض الواقع، والتطور والنهضة العمرانية التي تجري في مصر، ويفتخرون بما تقدمه مصر لشبابها وكافة الشباب بالخارج.

وأشار إلى أن حضور عدد كبير من الشباب المصريين بالخارج، فعاليات منتدى شباب العالم، سيكون له مدلول كبير وانعكاس عليهم، إذ أنهم سيسافرون إلى الدول المضيفة، لينقلوا التجربة التي عاشوها خلال أيام المنتدى ووجودهم في مصر، وبالتالي سيساعد ذلك على تحسين صورة الوطن بالخارج.

اختيار الشباب المصريين بالخارج المشاركين في المنتدى كسفراء لمصر

ولفت إلى الإقبال الشديد من قبل الشباب المصريين داخل وخارج مصر، على حضور المنتدى والناتج عن الاهتمام الشديد من القيادة السياسية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنتدى والنقاش والجلسات الحوارية حول أبرز القضايا والمحاور التي تدور في العالم.

وتمنى مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أن يتم اختيار الشباب المصريين بالخارج، الذين شاركوا في المنتدى، كسفراء لمصر بالدول المضيفة؛ ليكونوا بمثابة الإعلام البديل الذي يعكس صورة وطنه الأم.