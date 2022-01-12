تعرف على مواعيد استكمال تسليم وحدات مشروع «سكن مصر» بحدائق أكتوبر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يستكمل تسليم المرحلة الرابعة بإجمالي 3888 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، في مدينة حدائق أكتوبر، بدءا من الأحد المقبل الموافق 16 يناير، و حتى الأحد 25 من الشهر نفسه.

وأضاف الجزار، أنّه يجب على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع 6 أكتوبر من أجل استكمال إجراءات دفعة الاستلام، والتوجه لجهاز المدينة لاستكمال إجراءات معاينة واستلام الوحدة طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

مواعيد تسليم المرحلة الرابعة بمشروع «سكن مصر»

وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، استكمال تسليم الوحدات على النحو التالي:

- وحدات العمارتين 1 و2، يوم الأحد 16/1/2022

- وحدات العمارتين 4 و89، يوم الإثنين 17/1/2022

- وحدات العمارات أرقام 212 و 3 و 213، يوم الثلاثاء 18/1/2022

- تخصيص يوم الثلاثاء 1/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارتين 5 و91، يوم الأحد 23/1/2022

- وحدات العمارتين 50 و92، يوم الإثنين 24/1/2022

- وحدات العمارتين 39 و 75، يوم الثلاثاء 25/1/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 2/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم وحدات العمارتين 186 و6، يوم الأحد 6/2/2022

- وحدات العمارات أرقام 70 و 71 و 7، يوم الإثنين 7/2/2022

- وحدات العمارتين 187 و 149، يوم الثلاثاء 8/2/2022،

-تخصيص يوم الأربعاء 9/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة

- وحدات عمارات 49 و 36 و 214، يوم الأحد 13/2/2022، - وحدات العمارتين 8 و 72، يوم الإثنين 14/2/2022،

- وحدات العمارتين 13 و 215، يوم الثلاثاء 15/2/2022، - تخصيص يوم الأربعاء 16/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- وحدات العمارات أرقام 37 و 9 و 53، يوم الأحد 20/2/2022

- وحدات العمارتين 150 و 216، يوم الإثنين 21/2/2022

- وحدات العمارات أرقام 73 و 10 و 11، يوم الثلاثاء 22/2/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 23/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام

- وحدات العمارات أرقام 182 و 218 و 14، يوم الأحد 27/2/2022

-وحدات العمارات أرقام 54 و 74 و 43، يوم الإثنين 28/2/2022

-وحدات العمارات أرقام 217 و 178 و 12، يوم الثلاثاء 1/3/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 2/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 222 و 179 و 29، يوم الأحد 6/3/2022

- وحدات العمارات أرقام 76 و 77 و 28، يوم الإثنين 7/3/2022

- وحدات العمارات أرقام 223 و 171 و 145، يوم الثلاثاء 8/3/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 9/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام،

- تسليم وحدات العمارات أرقام 47 و 40 و 224، يوم الأحد 13/3/2022

- وحدات العمارات أرقام 27 و 84 و 85 و 78 و 48، يوم الإثنين 14/3/2022

- وحدات العمارات أرقام 26 و 219 و 180، يوم الثلاثاء 15/3/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 16/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 41 و 25 و 55، يوم الأحد 20/3/2022

- ووحدات العمارات أرقام 146 و 143 و 221 و 220 و 162، يوم الإثنين 21/3/2022

- وحدات العمارات أرقام 79 و 110 و 163، يوم الثلاثاء 22/3/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 23/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام

- تسليم وحدات العمارات أرقام 181 و 228 و 140، يوم الأحد 27/3/2022

- وحدات العمارات أرقام 56 و 95 و 94 و 42، يوم الإثنين 28/3/2022

- وحدات العمارات أرقام 57 و 168 و 83، يوم الثلاثاء 29/3/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 30/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 152 و 173، يوم الأحد 3/4/2022

- وحدات العمارات أرقام 44 و 86 و 96، يوم الإثنين 4/4/2022

- وحدات العمارات أرقام 58 و 174 و153، يوم الثلاثاء 5/4/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 6/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام - وحدات العمارات أرقام 30 و 80 و 31، يوم الأحد 10/4/2022

- وحدات العمارات أرقام 175 و 38 و 154، يوم الإثنين 11/4/2022

- وحدات العمارات أرقام 61 و81 و144، يوم الثلاثاء 12/4/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 13/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 59 و 33 و 87، يوم الأحد 17/4/2022

- وحدات العمارتين رقمي 32 و 165، يوم الإثنين 18/4/2022

- وحدات العمارات 155 و 45 و 186، يوم الثلاثاء 19/4/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 20/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام

- تسليم وحدات العمارات أرقام 34 و160 و 147، يوم الأحد 24/4/2022

- وحدات العمارتين رقمي 60 و 161، يوم الإثنين 25/4/2022

- وحدات العمارتين رقمي 46 و 166، يوم الثلاثاء 26/4/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 27/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارات أرقام 156 و 15 و 194، يوم الأحد 1/5/2022

- وحدات العمارات أرقام 16 و 17 و 18، يوم الإثنين 2/5/2022

- وحدات العمارات أرقام 62 و 63 و 64، يوم الثلاثاء 3/5/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 4/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام

- وحدات العمارات أرقام 97 و 24 و 19، يوم الأحد 8/5/2022

- وحدات العمارتين رقمى 196 و 158، يوم الإثنين 9/5/2022

- وحدات العمارتين 68 و 148، يوم الثلاثاء 10/5/2022،

- تخصيص يوم الأربعاء 11/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارات أرقام 85 و 66 و 67، يوم الأحد 15/5/2022

- وحدات العمارتين رقمي 20 و 82، يوم الإثنين 16/5/2022، - وحدات العمارات أرقام 159 و 21 و 195، يوم الثلاثاء 17/5/2022

- تخصيص يوم الأربعاء 18/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام

- وحدات العمارات أرقام 22 و 120 و 151، يوم الأحد 18/5/2022

- وحدات العمارتين رقمي 129 و 157، يوم الإثنين 19/5/2022

- وحدات العمارتين رقمي 23 و 131، يوم الثلاثاء 20/5/2022

- تخصيص يوم الأحد 25/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.