حصاد مشروعات تطوير التعليم العالي 2021.. تطوير تكلف 107 ملايين جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، بشأن حصاد أداء إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة خلال عام 2021.

36 وحدة للقياس والتقويم بالكليات

وأفاد التقرير بأنّ مركز القياس والتقويم بالإدارة، أنشأ 36 وحدة للقياس والتقويم بالكليات، وتجهيز مقر مُلائم لإنشاء بنوك الأسئلة والتدريب والتصحيح الإلكتروني، فضلًا عن توفير التدريب اللازم لأربعة آلاف عضو هيئة تدريس من كليات القطاع الصحي.

46 + 34 + 27.7 +

وأضاف التقرير، أنّ عدد البرامج الدراسية التي حصلت على دعم من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وجرى اعتمادها، بلغ 11 برنامجا دراسيا / كلية خلال 2021، فضلا عن متابعة ودعم 47 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية، وبلغت تكاليف مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي 46 مليون جنيه خلال عام 2021.

45 وحدة تصحيح إلكتروني بمعاهد الكليات التكنولوجية

ولفت التقرير إلى إنشاء 45 وحدة تصحيح إلكتروني بمعاهد الكليات التكنولوجية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الإلكترونية، وتجهيز البنية التحتية لـ10 معاهد، وإعداد لائحة 9 برامج دراسية جديدة للجامعات التكنولوجية، وبلغت تكاليف البنية التحتية للتحول الرقمي للكليات التكنولوجية 34 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنّ مشروعات دعم التميز شملت إنشاء معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، وإنشاء مركز المهارات والمُحاكاة، وإنشاء المعامل الافتراضية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، كما جهز مشروع كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، مركز مُتكامل للتدريب في الصيدلة الاكلينيكية، ونموذج محطة الطاقة الشمسية المُركزة، وصوبة زراعية لحصاد الطاقة الشمسية، والسخان الشمسي لمزارع الاستزراع المائي، ومُستحلبات نانوية من النباتات الطبية، ووحدة ذاتية الحركة لصيانة المُسطحات الخضراء، ومُرشح نانوي ثُلاثي المراحل لتنقية مياه الصرف، وسلاسة بكتيرية لتنقية المياه المُستخدمة في الاستزراع السمكي.

ونوه التقرير بأنّ إنجازات مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بلغت تكاليفها 27.7 مليون جنيه خلال عام 2021 حيث شمل الانتهاء من 5 مشروعات، والتأكد من استيفائها شروط المواصفات الدولية، وشملت تلك المشروعات، تطوير معمل الميكروبيولوجي بمعهد البحوث الطبية، ووحدة الميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ومعمل مركز البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا، ومعمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج، ووحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة بنها، حيث وصل عدد المعامل المعتمدة دوليًا إلى 105 معامل.

وتناول التقرير إنجازات وحدة التخطيط الاستراتيجي ومرصد التعليم العالي، فتم المشاركة في إنشاء 18 مركزا للتطوير المهني بالجامعات المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحديد احتياجات مصر من لقاحات كوفيد 19 وفقا للمتغيرات الديموجرافية والتجارب الدولية المماثلة.

إنجازات مشروع ICTP

ولفت التقرير إلى إنجازات مشروع (ICTP) والذي يعد آلية فنية ومالية لتحديد مشروعات تطوير البنية الأساسية المعلوماتية بمؤسسات التعليم العالي (الجامعات المصرية الحكومية) وتخطيطها وتمويلها ومتابعة تطور أدائها، حيث تم توفير نظم تأمين شبكات الجامعات المصرية، وتأسيس مراكز تجميع البيانات البيوميترية لطلبة الجامعات المصرية، بالتعاون مع مركز الإصدارات المؤمنة، ونشر التعامل بنظام الشهادات المؤمنة لخريجي الجامعات المصرية وطباعة ما يزيد عن 400 ألف شهادة بالتعاون مع مركز الإصدارات المؤمنة، وتصميم البنية التحتية ونظم الربط لمنظومة ادرس في مصر.