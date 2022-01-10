التعليم العالي تدعو الجامعات للاهتمام بالرياضة والفنون بجانب التعليم

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بشأن ما تم إنجازه في مجال الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة الشباب والرياضة خلال عام 2021.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية، ونشر الوعي بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى ضرورة دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية؛ لدورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وافتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة

ودعا عبدالغفار، الجامعات والمعاهد، إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية في جميع مستويات العمل الجامعي، تعليميًّا، وبحثيًّا، وتدريبيًّا، ورياضيًّا، وثقافيًّا.

وأشار التقرير إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ثوبه الجديد، وافتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وإحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، على مساحة 16500 م2، بتكلفة 19 مليون جنيه، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد العام للكشافة والمُرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان.

مشاركة مصر في دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أوضح التقرير مشاركة مصر في دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية، بمشاركة 50 طالبًا بنظام الأون لاين، والتي أسفرت عن فوز مصر بالمركز الأول (طلبة وطالبات) في مسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثاني (طلبة) والأول (طالبات) في مسابقة الجملة الرياضية، وبالمركز الأول (طلبة، وطالبات) في البرنامج الرياضي التخصصي، وجوائز الإبداع الرياضي في المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفني المُبتكر في المشاركة الإلكترونية.

تكريم الأبطال المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020

وتناول التقرير تكريم الأبطال الأولمبيين المصريين الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو 2020، خلال الحفل الذي نظمته الجامعة البريطانية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات؛ تقديرًا لما حققوه من إنجاز متميز، ورفع اسم مصر عاليًا بين دول العالم.

وأضاف التقرير أنّه تمّ تنظيم عدد من المنافسات الرياضية؛ رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، منها: إطلاق الموسم الرياضي الجامعي الجديد 2020/2021، «بطولة الشهيد الرفاعي رقم 49» بمشاركة الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وإقامة اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء، تحت شعار «قناتنا تجمعنا» بمشاركة 144 طالبًا وطالبة، فضلا عن الزيارات الميدانية للمعالم التاريخية داخل مدينة الإسماعيلية، وزيارة الأنفاق الجديدة بقناة السويس، وكذلك إقامة الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية تحت شعار «أكتوبر العزة والكرامة» بجامعة قناة السويس، والتي أقيم خلالها ماراثون بمشاركة 500 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة من 18 جامعة.

كما تضمّنت المنافسات، إطلاق مبادرة «طالب جامعي رياضي»، وإقامة بطولة الجامعات للرماية بمضمار ميدان الرماية بنادي الشاطئ بالإسماعيلية للموسم الرياضي الجديد، وتنظيم ملتقى الجامعات الحدودية تحت شعار «معًا في سيناء» بمدينة العريش، بمشاركة جامعات «العريش، مطروح، سيناء، أسوان، الوادي الجديد، جنوب الوادي» بإجمالي 100 طالب وطالبة، وتنظيم مهرجان للاتحادات النوعية بمدينة بورسعيد، والذي تضمن إقامة ندوات ثقافية؛ لحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وإقامة مهرجان رياضي علي الممشى السياحي لمدينة رأس البر للطلبة والطالبات، ولذوي الهمم من الجامعات المصرية.

إطلاق الموسم الرياضي الجامعي 2020/2021 بمشاركة الجامعات والمعاهد

وأشار التقرير إلى إقامة دوري الوزارات في نسخته الثانية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحت شعار «الرياضة للمتعة والحياة»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وإقامة نهائيات بطولة الجامعات الأولى للرماية بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من جامعات «القاهرة، حلوان، عين شمس، المنصورة، قناة السويس، مصر الدولية، بدر، سينا، الدلتا، البريطانية»، إضافة إلى أكاديميات «العربية، الشروق، أخبار اليوم، الجزيرة، والمعهد الكندي».

كما جرى تنظيم الدورة العربية السادسة عشرة لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي، بمشاركة 32 جامعة مصرية وعربية، وافتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثاني «الرياضة في زمن الجائحة.. واقعية الامتداد وثقافة الافتراض» بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

وتناول التقرير فوز مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للاسكواش للجامعات، والتي ستقام عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات، والمقرر إقامتها عام 2024، والذي يعكس قدرة مصر على استضافة فعاليات رياضية كبرى؛ لامتلاكها بنية رياضية متميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، لنشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.