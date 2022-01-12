أسعار النفط العالمية تستعيد استقرارها بعد موجات كبيرة من الارتفاع

سجّلت أسعار النفط العالمية صباح اليوم الأربعاء، 12 يناير 2022، استقراراً، بعد تحقيق مكاسب مرتفعة خلال جلسة الأمس الثلاثاء، مدفوعة بإشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ولكن بصورة أقل من المتوقع، والتي تسببت في دعم الطلب على النفط.

ووصلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس إلى أعلى مستوياتها منذ ظهور فيروس كورونا والمتحور الجديد، أوميكرون، بنهاية نوفمبر الماضي، حيث لم يؤثر الأخير على طلب الوقود بنفس القوة التي تأثر بها خلال اندلاع أزمة الوباء العالمي في مارس 2020.

20 سنت زيادة للعقود الآجلة لـ«غرب تكساس»

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس صعوداً بمقدار 20 سنتاً، أي بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 81.42 دولار للبرميل، مرتفعاً بذلك 3.8% مقارنة بالجلسة السابقة، فيما حققت العقود الآجلة لـ خام برنت ارتفاعاً بمقدار 6 سنت، أي بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 83.78 دولار للبرميل، وذلك عقب قفزة حققها في الجلسة السابقة بنسبة 3.5%.

«باول»: الاستعداد للبدء في سياسة نقدية أكثر تشدداً

وفي تصريحاته أمس، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنَّ الاقتصاد الأمريكي يجب أن يتغلب على ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، لتمتد آثاره على المدى القصير فقط، مضيفاً أنَّه مستعد للبدء في تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وكان «باول»، أشار في تصريحات سابقة إلى قدرته على احتواء التضخم واستمراره في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، في محاولة منه لطمأنة «الاحتياطي الفيدرالي»، الأمر الذي دفع التوقعات بقوة نحو رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.

يجدر الإشارة إلى أنَّ تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عززت الطلب على النفط الخام، والذي يتأثر بالنمو الاقتصادي بشدة، كما سجل إجمالي الطلب الأمريكي على النفط ارتفاعاً بمقدار 840 ألف برميل يوميًا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة 700 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة.

فيما خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لإنتاج النفط خلال عام 2022، مشيرةً إلى أنَّ إنتاج الولايات المتحدة من النفط يزداد بمقدار 640 ألف برميل يوميًا، وعلَّق أحد خبراء النفط الدوليين، المحلل ليو، أنه من السابق لأوانه التفاؤل بشأن ارتفاع أسعار النفط، موضحاً أنه رغم تنامي إجمالي الطلب إلا أنَّ بيانات معهد البترول الأمريكي تظهر تراجعًا في الطلب.