انخفاض أسعار النفط خلال تعاملات بداية الأسبوع الثاني من العام الحالي

حققت أسعار النفط العالمية اليوم انخفاضات في الأسعار، مقارنة بسعر الإغلاق الخاص بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، اليوم الاثنين، مقارنة بيوم الجمعة الماضية، والتي اتجهت إلى أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف ديسمبر الماضي، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الاضطرابات في كازاخستان وانقطاعات في ليبيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت اليوم، 25 سنتا أو 0.31% ليسجل 81.50 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.43% إلى 78.56 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل كبير خلال نهاية تعاملات الأسبوع الأول من العام الحالي والذي أنتهي الجمعة الماضية، ليسجل خام برنت مبلغ 82.53 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 80.03 دولارًا للبرميل، لتواصل مكاسبها طوال تعاملات الأسبوع الماضي على عكس بداية تعاملات الأسبوع الحالي والتي بدأت بالخسارة.

دول منظمة أوبك ترفع إنتاجها من النفط

قالت «لويز ديكسون»، المحللة بريستاد إنرجي، في بيان لها نشرته CNBC إن الارتفاع الصعودي في أسعار النفط يعكس مدى التوتر في السوق مع تصاعد الاضطرابات في كازاخستان واستمرار تدهور الوضع السياسي في ليبيا وتهميش إنتاج النفط.

وجاءت الاحتجاجات في دولة كازاخستان بالمناطق الغربية الغنية بالنفط، بعد رفع سقف الأسعار الذي تفرضه الدولة على البيوتان والبروبان يوم رأس السنة الجديدة.

كما رفعت الدول المشاركة في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إنتاجها في ديسمبر الماضي بمقدار 70 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق، مقابل زيادة 253 ألف برميل يوميًا المسموح بها، بموجب اتفاق أوبك للإمداد، والذي أعاد الإنتاج الذي تم تخفيضه خلال عام 2020 عندما انهار الطلب في ظل عمليات الإغلاق Covid-19.

وقالت وكالة «بلومبرج» إن المحللون يتوقعون أن يكون أداء سوق النفط مخيبا لآمال المنتجين في العام الحالي 2022، حيث سيكون الأداء هادئا، في حين يتبنى الخبراء سيناريوهات مختلفة عن هذا الرأي لأداء الأسعار في السوق العالمي.