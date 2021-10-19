خام برنت يقترب من 84 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار خام برنت القياسي العالمي بالقرب من 84 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي في نيويورك فوق 82 دولارًا للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى منذ عام 2014، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5% خلال الجلسات الـ3 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، ذكرت قناة «سي إن بي سي عربية»، أنه مع هبوط مخزونات النحاس المتاحة في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياتها في عقود، ارتفعت علاوة سعر المعدن للدفع النقدي على عقود الثلاثة أشهر فوق 1100 دولار للطن، أو حوالي ضعفي المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1987.

وتراجعت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 75 دولارا، أو 0.73%، إلى عشرة آلاف و206 دولارات للطن في نهاية جلسة التداول بعد صعودها 10% الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر، ارتفعت أسهم شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، إلى أول أعلى مستوى لها على الإطلاق في حوالي شهرين أمس الاثنين، وارتفعت أسهم الشركة، بنسبة 1% إلى 307.28 دولار، مسجلا أول رقم قياسي يومي له منذ 20 أغسطس الماضي.

«مايكروسوفت» أول شركة تكنولوجيا ضخمة يعود سهمها إلى مستويات قياسية

وبذلك تكون «مايكروسوفت» أول شركة تكنولوجيا ضخمة يعود سهمها إلى مستويات قياسية بعد المخاوف بشأن ارتفاع عوائد السندات التي ضغطت على القطاع في الأسابيع الأخيرة.

وصعدت أسهم الشركة للجلسة الرابعة على التوالي، بزيادة بنحو 9% عن أدنى مستوى أخير، وجاء هذا الرقم القياسي قبل إعلان الشركة الأمريكية، عن نتائج الربع الأول من عامها المالي، والتي ستصدر في 26 أكتوبر الجاري.

كما ارتفعت أسهم أبل بنسبة 1.2%، بينما صعدت ألفابيت بنسبة 1%، وأمازون بنسبة 1.1%، فيما تفوقت «فيسبوك» بمكاسب بنسبة 3.3%.