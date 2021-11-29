ارتفاع العقود الآجلة لـ خام برنت 3.05 دولار وصعود خام غرب تكساس 4.8%

شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعا في تعويض بعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة الماضية نحو 10 دولارات للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لـ خام برنت 3.05 دولار أو 4.2%، لتسجل 75.77 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولار أو 4.8%، ليحقق 71.42 دولار للبرميل.

تراجع مؤشر«نيكي» القياسي في بورصة طوكيو بـ 5.13 نقطة

بدوره، تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، في جلسة التعاملات الصباحية بـ بورصة طوكيو للأوراق المالية، وخسر مؤشر«نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهما،5.13 نقطة «0.02%»، ليسجل 28746.49 نقطة.

وفي سياق متصل، انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 7.78 نقطة، أو «0.39%»، ليحقق 1977.20 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد تعزيز المخاوف بشأن تأثير سلالة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي تعرف باسم «أوميكرون» جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1793.72 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية إلى 1793.2 دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

عربيا، كشفت الحكومة الأردنية، عن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة في العام المقبل 2022، وبلغت 10 مليارات و 660 مليون دينار أردني، وبعجز يبلغ ملياراً و700 مليون دينار.

ورجح وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، في مؤتمر صحفي، أن يبلغ إجمالي النفقات في نهاية العام الجاري نحو 9.87 مليارات دينار أردني، مقدرا إجمالي النفقات في موازنة العام المقبل نحو 10.660 مليارات دينار أردني.

وأضاف «العسعس»، أن إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع الموازنة العامة في العام المقبل ستكون نحو 8.91 مليارات دينار أردني، وقسم الوزير الاردني، الإيرادات بين محلية بنحو 7.3 مليارات دينار أردني ومنح خارجية بقيمة 840 مليون دينار أردني.