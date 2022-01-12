معركة كلامية وتراشق بالألفاظ بين «فجر السعيد» والفنانة الإماراتية «أحلام»

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتقادها لـطريقة مناشدة الفنانة الإماراتية «أحلام»، لأمير الكويت، للوقوف على أسباب إلزامها بالحجر الصحى، تزامنًا مع تسهيل مغادرة الفنان القطري فهد الكبيسي من البلاد.

وانتقدت الإعلامية الكويتية صديقتها الإماراتية بطريقة غير مباشرة، في تدوينة مقتضبة، غردت بها عبر حسابها الرسمي في تويتر، ضمنتها بنص قانون المادة 54 و55 من الدستور الكويتي، وأوضحت من خلالها عدم وجوب إقحام أمير البلاد في أي موضوع والتوجه لوزرائه لقضاء الحاجة والوقوف على المظلومية .

بإختصار لمن لايريد أن يفهم … لايجوز وفق القانون الكويتي مناشده سيدي صاحب السمو والمناشده تكون للوزراء لإن صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزراءه ولإنه ذاته لاتمس فالمخاطبه او المناشده تكون للوزراء كلٍ بإختصاصه . — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 9, 2022

الدفاع عن النجمة الإماراتية «أحلام»

ووجد متابعون في تدوينة فجر السعيد هجوماً واضحاً ونقداً صريحاً للفنانة الإماراتية أحلام، وهو ما فجر غضبهم وأثار سخطهم باعتبارهم أن الأولى غضت الطرف وتناست الدعم المعنوي الذي قدمته لها الأخيرة في فترة مرضها قبل عامين، بدءاً من إهمال أعمالها وتأجيل البعض منها وصولاً إلى سفرها إليها وزيارتها في المستشفى، إضافة إلى دعائها المستمر لها.

نست كلشي هل قليله الاصل pic.twitter.com/kOQM9JgWTx — A H M E D #Ahlam2021 (@almusawy442) January 10, 2022

الجسمي لفجر السعيد: لستِ وزيرة إعلام الكويت

وعلق الإعلامى الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، بنشر فيديو على تويتر أكد فيه صحة حديث الفنانة أحلام، وأشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بياناً أعلنت فيه التحقيق في مغادرة الفنان القطري الذي سافر ولم يسجل في التطبيق ولم يلتزم بالحجر الصحي، معتبرا أن لكل دولة شأنها في الحفاظ على مواطنيها والمقيمين على أرض البلاد ،على حد قوله .

وانتقد «الجسمي»، رد فعل الإعلامية فجر السعيد، وهجومها غير المبرر على الفنانة أحلام، مشدداً على أنها ليست وزيرة إعلام ولا ناطقة باسم مجلس الوزراء ولا نائبة عن الديوان الأميري .

أكدت الداخلية الكويتية في بيانها حديث #احلام ولكن ما يثير تساؤلي هو ما نشرته #فجر_السعيد في تغريداتها كأنها وزيرة الإعلام أو شي أكبر من ذلك متطرقة للذات الأميرية، ماذا يحدث ولِمَ كل هذه الضجة من فجر؟ أيعقل أن تتناسى بسهولة ما قامت به أم فاهد تجاهها؟@AhlamAlShamsi @AlsaeedFajer pic.twitter.com/A1TdsIKaWL — Saleh Aljasmiصالح الجسمي (@SalehJasmi) January 10, 2022

تجدر الإشارة إلى أن «أحلام»، ناشدت فى فيديو، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، للتدخل بسبب قرار عزلها 3 أيام ضمن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا .

وزارة الداخلية الكويتية تفتح تحقيقا في إجراءات الحجر الصحي

يذكر أنّ وزارة الداخلية الكويتية ردت في بيان رسمي عبر حساب الوزارة على تويتر، دون تسمية أحد، أو توجيه الرد للفنانة أحلام، مطالبة بفتح تحقيق في دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق «شلونك».

فهد الكبيسي يرد على مزاعم الفنانة أحلام

وبدوره، خرج الفنان القطري «فهد الكبيسي»، للتعليق على ما أثارته الفنانة أحلام بشأن مغادرته الكويت قبل إكمال مدة الحجر الصحي، قائلاً إنّه وصل الكويت وطلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناء على ذلك ختم جوازه ليتمكن من دخول الكويت، مضيفًا أنّه بعد دخوله الكويت أجرى فحص الكورونا، ثم توجه إلى حفل الزفاف وغادر الكويت عقب إنهائه، بكل بساطة بعد إتمامه الإجراءات .