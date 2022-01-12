تجديد حبس 7 متهمين 15 يوما في واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية

قرر قاضي معارضات بمحكمة جنح مركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، تجديد حبس 7 متهمين 15 يوما في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد شلبي، ابنة قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، وذلك على ذمة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بالغربية، شهدت واقعة مؤسفة نهاية شهر ديسمبر الماضي، عندما تناولت بسنت خالد، 17 عاما، طالبة في الصف الثاني الثانوي الازهري، حبة حفظ الغلال ووفاتها تاركة رسالة مكتوبة بخط يدها أنها بريئة وان الصور والفيديوهات المتواجدة على أجهزة هواتف عدد من شباب القرية مفبركة، وأنها تعرضت إلى ابتزاز، من قبل شابين من نفس القرية، من أجل إقامة علاقة عاطفية مع أحدهما، وأنهما قاما بفبركة الصور والفيديوهات بعد رفضها طلبهما.

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط «ا. ا»، و«ع. ش»، وهما المتهمين الرئيسيين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد، وتم عرضهما على النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات 4 أيام، ثم تم تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة، ومطالبة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتقرير الفني الخاص بمضبوطات الواقعة.

كما قررت النيابة العامة حبس 9 متهمين جدد في الواقعة، بتهمة تداول الفيديوهات والصور الخاصة بالطالبة، وتم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة.