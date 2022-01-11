حبس 11 متهما وسماع أقوال 40 آخرين في «واقعة بسنت» ضحية الابتزاز بالغربية

تواصل جهات التحقيق المسؤولة عن واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار الإلكتروني بمحافظة الغربية، تحقيقاتها للأسبوع الثاني على التوالي وسماع جميع أطراف الواقعة، واستدعاء أشخاص وزملاء الطالبة لسماع أقوالهم.

حبس 9 متهمين بالابتزاز وتداول صور بسنت خالد

وكشفت مصادر مطلعة، أن جهات التحقيق تعمل على مدار الساعة في تلك الواقعة، وانتهت من سماع أقوال نحو 40 شخصا حتى الآن منذ وقت فتح باب التحقيق وبعد ساعات من تحرير أسرة الطالبة بسنت محضر بالواقعة، واتهامها 3 أشخاص منهم 2 من زملاء الطالبة عملوا على التشهير بها وفبركة صور وفيديوهات خاصة بها بالإضافة لمدرس تنمر عليها.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه بعد الانتهاء من سماع أقوال نحو 40 شخصا تقرر حبس 11 منهم على ذمة التحقيقات، بينهم 2 رئيسيين، هما «ع. ش»، «ا. س»، بتهمة نشر صور بدون إذن الطفلة ومحاولة الضغط عليها نفسيا في محاولة لإقامة علاقة عاطفية مع أحدهما، وبالنسبة إلى الـ 9 الأخرين جرى حبسهم بتهمة تداول الفيديوهات والصور والتنمر.

النيابة تطالب بالانتهاء من التقرير الفني

وأشارت المصادر، إلى أن جهات التحقيق في الواقعة طالبت بسرعة التقرير الفني الخاص بالصور والفيديوهات المتواجدة على أجهزة المتهمين، وأنه جرى التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وتجديد حبس 8 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، و3 تم حبسهم أمس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فتاة تفارق الحياة بعد ابتزازها من شباب قريتها

وكانت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بالغربية، شهدت واقعة مؤسفة نهاية شهر ديسمبر الماضي، عندما تناولت بسنت خالد، 17 عاما، طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري، حبة حفظ الغلال ووفاتها تاركة رسالة مكتوبة بخط يدها أنها بريئة وأن الصور والفيديوهات المتواجدة على أجهزة هواتف عدد من شباب القرية مفبركة، وأنها تعرضت إلى ابتزاز، من قبل شابين من نفس القرية، من أجل إقامة علاقة عاطفية مع أحدهما، وأنهما قاما بفبركة الصور والفيديوهات بعد رفضها طلبهما.