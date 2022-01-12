انطلاق 14 قافلة طبية في 12 محافظة ضمن «حياة كريمة» اليوم وغدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 14 قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة التي إطلقتها الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع المصري في كل المناحي المختلفة ومنها التخصص الطبي، ويعد مشروع «حياة كريمة»، من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع، وخاصة المجتمع الريفي وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته بصورة عامة.

«الصحة» تعطي أهمية للقوافل الطبية لتحقيق رؤية 2030

وأكدت وزارة الصحة، على أن القطاع الطبي يعد ركيزة أساسية للنهوض بحياة المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار الأوبئة والأمراض، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بشأن التعامل مع بعض الأمراض المختلفة التي يتهاون المواطن معها؛ للتعاون وأخذ الأدوية اللازمة للشفاء، مما قد يسبب بعض الآثار الجانبية، لذا تم إطلاق القوافل الطبية للنهوض بالمجتمع.

إطلاق 12 قافلة بالمحافظات اليوم

وكشفت الصحة عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، أن القوافل الطبية التي ستنطلق ضمن مبادرة حياة كريمة بـ12 محافظة اليوم وتستمر حتى غدا الخميس، وجاءت قائمة المحافظات على النحو التالي «محافظة القاهرة - محافظة البحيرة - محافظة مطروح - محافظة الوادي الجديد - محافظة المنوفية - محافظة الغربية - محافظة دمياط - محافظة جنوب سيناء - محافظة سوهاج - محافظة بني سويف - محافظة المنيا - محافظة البحر الأحمر - محافظة أسوان - محافظة قنا».

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأماكن التي ستتواجد بها القوافل الطبية في قرى ومراكز المحافظات التي ستنطلق اليوم:

- قرية حميرة - حدرية مركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر

- قرية الجيفرة - زاوية العوامي مركز الضبعة بمحافظة مطروح

- قرية اسطال مركز سمالوط بمحافظة المنيا

- المركز الطبي بحي الأسمرات حي المقطعم محافظة القاهرة

- مركز أبنود محافظة قنا

- قرية القصر مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد

- قرية سجين مركز قطور بمحافظة الغريبة

- قرية كفر شحاتة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط

- قرية المنشية شرق مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان

- قرية الدفراوي مركز شبراخيت بمحافظة البحر الأحمر

- قرية أولاد بهيج مركز جرجا محافظة سوهاج

- قرية أبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية

- قرية صفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف

- قرية وادي الرملة - وادي البدع مركز أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء