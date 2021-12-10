أماكن انتشار القوافل الطبية المجانية لـ«الصحة» اليوم وغدا

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، معلنة عن إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت الصحة إلى أن القوافل تجوب بجميع محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات التي تنطلق بها القوافل، وأماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

أعلنت الصحة عن إطلاق 5 قوافل طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية، خلال الفترة من الجمعة الموافق 10 ديسمبر الجاري وحتى السبت الموافق 11 من الشهر نفسه، في 5 محافظات، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي جاءت على النحو التالي:

وداي الشرفا، مركز شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

ـ شيوة الشرقية، مركز أجا، بمحافظة الدقهلية.

ـ نكلا مركز منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة.

ـ اشناوين مركز السنطة، بمحافة الغربية.

ـ الضهرة، مركز فارسكور، بمحافظة دمياط.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.