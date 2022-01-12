تحويل 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2021 (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديد بعنوان «مصر تحقق طفرة في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في 2021»، يرصد فيه أهم الإنجازات التي تمت في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

طفرة في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بمصر خلال 2021

جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يتم حاليًّا تنفيذ العديد من المحفزات ومنها زيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعي؛ حيث وصلت إلى 530 محطة في نهاية 2021، وكذلك تشغيل أول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي.

كما جرى تحويل 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2021، بزيادة 71 % عن عام 2020، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى 405 آلاف سيارة.

ارتفاع المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي للسيارات 38%

وأيضًا زاد المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي للسيارات من 52 مليون متر مكعب عام 2020 إلى 72 مليون متر مكعب عام 2021 بزيادة أكثر من 38%.

بالإضافة إلى إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات.