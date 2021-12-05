«مودرن جاس»: توصيل الغاز الطبيعي إلى 1100 عميل خلال 3 أشهر

قال المهندس محمد قنديل، رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس»، إن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن الجديدة في الوقت الحالي، يأخذ اهتمام القيادة السياسية ووزارة البترول بشكل كبير جدًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة استطاعت توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 22 آلاف و700 عميل ووحدة سكنية في بـ«مدينتي» فقط منذ بدء العمل في توصيل الغاز الطبيعي إليها.

توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة

وأشار رئيس الشركة إلى أن الوحدات التي تم إدخال خدمة الغاز الطبيعي إليها في مدينة مدينتي، بلغ 1100 عميل خلال 3 شهور فقط من شهر يوليو وحتى أكتوبر الماضي، منذ بدء اندماج الشركات الـ 3 العاملة في توصيل الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، بدأت عملها منذ شهر يوليو الماضي، حيث جاءت نتاج ضم 3 شركات عاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي بمصر، وهي: «غاز القاهرة»، و«غاز الأقاليم - ريجاس» و«سيناء للغاز».

9 مناطق تعمل بهم الشركة

وتقوم شركة مودرن جاس في الوقت الحالي، بالعمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى 9 مناطق أو محافظات للعمل بها في مجال توصيل الغاز الطبيعي، هى: «سوهاج، قنا، الشرقية، القليوبية، القاهرة، مرسى مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، والإسماعيلية».

وتستهدف الشركة توصيل الغاز الطبيعي إلى 220 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، بما يمثل نسبة 20% من خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات، وذلك وفق خطة العام المالي للشركة.

وتعد مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز التي ينفذها قطاع البترول في كافة أنحاء مصر، إحدى المحاور التي تحظى بمتابعة ودعم القيادة السياسية والحكومة، لما لها من أهمية بالغة في توفير خدمة حضارية وحياة كريمة للمواطنين.

ويعد توصيل الغاز للمجتمعات الحديثة التي تنشئها الدولة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الجديدة في إطار خطة المشروعات القومية.