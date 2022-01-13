إزاي تستكمل مستنداتك وتوفق أوضاعك من «تنمية المشروعات».. لو عندك مشروع

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن استعداد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروعه الـ33 في محافظات الجمهورية، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي ينقصها بعض الأوراق والمستندات، أو التي تعمل بشكل غير رسمي.

وأشار الجهاز إلى أنّ ذلك يأتي لتوفيق أوضاعها واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى 5 سنوات، وحتى يجرى دراسة احتياجات المشروع وحصوله على رخصة التشغيل النهائية، ويصبح محميا بذلك ومؤهلا أيضا للاستفادة بالعديد من المزايا والحوافز التمويلية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.

خطوات استكمال مستندات مشروعك

وعلى المواطن صاحب المشروع، الذي يرغب في توفيق أوضاعه، أن يتوجه إلى وحدات تقديم الخدمة، التابعة لجهاز تنمية المشروعات في المحافظات كافة؛ إذ تتولى إصدار الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطلب.

ويطلب المواطن المتقدم، توفيق الأوضاع، بأن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي:

1. البطاقة الضريبية.

2. السجل التجاري.

3. الموافقات المبدئية.

4. عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.

أما في حال عدم توافرها فسيجرى العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.

خدمات جهاز تنمية المشروعات بعد توفيق الأوضاع

وبعد توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، يقدم جهاز تنمية المشروعات عددا من الخدمات من بينها الآتي:

- الإعفاء من ضريبة «الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات».

- تبسيط الإجراءات ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري.

- الإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.