«تنمية المشروعات»: 180 ألف قرض بـ6.2 مليار جنيه لصغار المستثمرين

كشف المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حصاد ما قدمه الجهاز خلال عام 2021 لصغار المستثمرين، والتسهيلات وشروط القروض التي يقدمها الجهاز لهم.

شروط التقدم للحصول على قرض

واستعرض «شاش»، خلال اتصال عبر «زووم»، عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، شروط التقدم بطلب الحصول على قرض من الجهاز، موضحا أنه يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عاما، ويجيد القراءة والكتابة، وأن يكون المشروع في المحافظة نفسها التي يقيم فيها، منوها بأنه من أهم الشروط هي جديته.

ولفت إلى أن الجهاز قدم هذا العام 180 ألف قرض بواقع 6.2 مليار جنيه، علما بأن الصندوق ضخ نحو 36 مليار جنيه في السبع سنوات الماضية، بواقع 1.5 مليون قرض، لتوفير 2.3 مليون فرصة عمل.

وأوضح أن وزارة التعاون الدولي ممثلة في الدكتور رانيا المشاط تعتبر شريكا رئيسيا مع الجهاز في الحصول على الموارد، لافتا أنهم لا يحملون الدولة أي أعباء، إذ إن الجهاز يتحصل على الأموال ويتم تدويرها أكثر من مرة لتعظيم الأرباح.

36 مليار جنيه في السبع سنوات الماضية

وأكد أن الدولة قدمت المساعدة لأصحاب هذه المشروعات في الحصول على احتياجاتهم من التمويل منذ نشاة الجهاز وهو يتعامل مع الجهات المانحة ومؤسسات التنمية الدولية ويمكنه تلبيه متطلباته.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بعمل استعلام ميداني وسوقي، لضمان عدم وجود أي مشكلات في المعاملات البنكية مع العميل، ودراسة الجدوى وخبرة صاحب المشروع، ويساعد في استخراج الأوراق المطلوبة مثل السجل والبطاقة الضريبية والترخيص، كما أن لديه 33 مكتب في جميع محافظات الجمهورية، فيها وحدات الخدمات للمساعدة في هذا الأمر.