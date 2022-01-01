بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقداً بـ100 مليون جنيه لدعم وتمكين المرأة

وقَّعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقد «مشروع دعم المرأة للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 100 مليون جنيه.

يهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المملوكة للمرأة أو التى تديرها المرأة من الخريجات وصاحبات الخبرة، الراغبات فى تطوير وتكبير مشروعاتهن، من خلال إتاحة التمويلات اللازمة التى تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.

محمد الإتربي: نقدم للمرأة تسهيلات ائتمانية بهدف خلق فرص عمل منتجة ومساندة جهود الدولة

وقال محمد الإتربى إن توقيع هذا العقد المخصص بالكامل لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً يأتى وفقاً لخطة بنك مصر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزى المصرى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب.

وتابع: تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن حجم القرض يصل إلى 75 ألف جنيه، وسيتم تمويل نحو 10 آلاف مشروع متناهى الصغر مملوك أو مدار بواسطة المرأة، بمتوسط قيمة القرض 10 آلاف جنيه، خلال تنفيذ مدة المشروع، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت منذ عام 2011 وحتى أكتوبر 2021، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار جنيه، تم من خلالها تمويل 138 ألف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 2.7 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتصدر بنك مصر حالياً الجهات الممولة للمشروعات متناهية الصغر فى مصر بمحفظة قروض قائمة تصل لأكثر من 8 مليارات جنيه؛ حيث قام البنك منذ عام 2004 وحتى الآن بمنح أكثر من 711 ألف قرض متناهى الصغر بقيمة 21 مليار جنيه استفادت منها المرأة بنسبة 35% من قيمة التمويل الممنوح، هذا كما تم تمويل نحو 15 ألف عميل بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

البنك يعقد محاضرات توعوية عن التثقيف والشمول المالي في إطار فعاليات «اليوم العالمي لذوي الهمم» بالتعاون مع المعهد المصرفي

وحصد بنك مصر العديد من الجوائز عن الفترة السابقة تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية، ومن تلك الجوائز؛ جائزة «أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة «البنك الأكثر ابتكاراً فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة «البنك الأكثر تميزاً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر2020» من مجلة إنترناشونال إنفيستور، وجائزة «بنك العام فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020» من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة «أفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر - 2020» من مجلة آسيا مونى «يورو مونى» العالمية.

توعية بالشمول المالى

على جانب آخر، وفى إطار فعالية الشمول المالى «اليوم العالمى لذوى الهمم» برعاية البنك المركزى المصرى، قام قطاع الشمول المالى وتطوير الأعمال ببنك مصر، بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، التابع للبنك المركزى المصرى، وبعض الهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية، بعقد العديد من محاضرات التوعية بالتثقيف والشمول المالى للعديد من ذوى الهمم.

وقام البنك، بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، وبالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بإقامة محاضرات توعية عن التثقيف والشمول المالى لذوى الهمم، حيث تم عقد محاضرتين بقاعة المحاضرات الكبرى بالمعهد المصرفى المصرى بمدينة نصر لنحو 50 من ذوى الإعاقة البصرية يومى 12 و13 ديسمبر 2021، ومحاضرتين بقاعة المحاضرات الكبرى بالمعهد المصرفى المصرى بمدينة نصر لنحو 100 من ذوى الإعاقة السمعية يومى 14 و15 ديسمبر 2021، كما تم عقد محاضرة بنادى طلعت حرب بالجيزة لنحو 50 من ذوى الإعاقة الحركية يوم 21 ديسمبر 2021.

كما قام البنك، بالتعاون مع إحدى المؤسسات غير الهادفة للربح وتعمل فى مجال تنمية ذوى الهمم، وبالتنسيق مع المعهد المصرفى المصرى، بإقامة عدد 2 محاضرة توعية عن التثقيف والشمول المالى لعدد نحو 50 من ذوى الإعاقة البصرية، وذلك يومى 5 و6 ديسمبر 2021.

وقامت إدارة التدريب بالبنك، بالتعاون مع النموذج المصرفى المصرى EBSM، بعقد عدد 2 محاضرة توعية عن التثقيف والشمول المالى لنحو 60 من ذوى الإعاقة السمعية من طلاب الجامعات، وذلك يوم 7 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى زيارة لمتحف طلعت حرب باشا بالمركز الرئيسى لبنك مصر، حيث تم عرض وشرح لمحتويات المتحف وتاريخ بنك مصر.