مدبولي بمنتدى الشباب: 50% من المشروعات في مصر ستكون خضراء خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تنفذ منظومة جديدة ومتكاملة للنقل الجماعي، مثل المونوريل والقطار فائق السرعة، في شبكة تزيد أطوالها عن 2200 كم، بتكلفة هائلة، لمواكبة التغيرات المناخية، كما تنفذ الدولة المصرية جيلا جديدا من المدن الخضراء، كما تعمل على إدخال الطاقة الشمسية في كل المباني الحكومية لتقليل استهلاك الطاقة التقليدية.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، أن الدولة المصرية تخطط إلى أن يكون جزءً كبيرًا من مشروعاتها الاستثمارية خضراء، إذ أن 30% من المشروعات التي تنفذها الدولة هذا العام «خضراء» ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50% خلال عامين.

«حياة كريمة» يحد من تغيرات المناخ بتقليل الانبعاثات

وأكد أن مشروع حياة كريمة يستهدف تنمية جودة حياة 60 مليون مواطن في الريف المصري وله مكونات حاكمة وأساسية في مجال التغيرات المناخية ومواجهتها سواء في التخفيف من حدة الانبعاثات أو التكيف مع المتغيرات المناخية.

مصر تعمل على تخفيض معدلات استخدام البلاستيك

وأشار إلى أن مصر تستهدف التركيز في قمة «كوب 27» على قارة إفريقيا والدول النامية، وأن يكون هذا المؤتمر أداة لعرض المطالب الإفريقية ومطالب الدول النامية والتنسيق على مجموعة من المبادرات، لافتًا إلى أن مصر تعمل على تخفيض معدلات استخدام البلاستيك.