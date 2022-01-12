مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بتسمم غاز «مونو أسيد الكربون» في إيران

أعلن مديرإدارة الطوارئ والحوادث بمحافظة قم الإيرانية، «حميد رضا باقري»، عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث منجم بقرية «تينوج»، مرجحًا أن يكون سبب الحادث تسمم بغاز مونو أكسيد الكربون .

وأفادت تقارير إعلامية، وفقا لتصريحات مدير إدارة الطوارئ بمحافظة قم، أن الحكومة دفعت بأربع سيارات إسعاف فور وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وأضاف: «من بين المصابين شخص مصاب بجروح بالغة تم نقله إلى مركز طبي عن طريق إرسال إسعاف جوي».

مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع بجنوب إيران

يذكر أنّ 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب نحو 27 آخرين، قبل يومين، جرّاء اصطدام أكثر من 50 سيارة واحتراق عدد منها، في حادث سير مروع بجنوب إيران، في الطريق الواصل بين مدينتي «بهبهان والأحواز»، بسبب سوء الأحوال الجوية .

وكانت التقارير الإعلامية، أعلنت أنّ 9 سيارات اصطدمت ببعضها في أحد المسارين و50 سيارة أخرى في المسار المقابل، واحترقت منها 3 سيارات وقتل 3 أشخاص في إحدى السيارات المحترقة، كما قتل شخص رابع في سيارة أخرى، وأفاد الهلال الأحمر بأنّ الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وجرح العشرات بينهم أطفال .

إيران أكثر دول العالم تسجل حوادث السيارات

وفى سياق متصل، ذكر قائد رئيس شرطة مرور محافظة خوزستان جنوب إيران، «رضا دولتشاهي»، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وجرح أكثر من 15 شخصًا في حادث سير على طريق «خرمشهر ـ الأحواز»، إثر اصطدام شاحنة نقل ماشية وحافلة ركاب، تبعه اصطدام عدة سيارات أخرى ببعضها البعض.

وفي مدينة أردستان التابعة لمحافظة أصفهان، وسط إيران، لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب اثنان بجروح جراء تصادم شاحنة مع حافلة صغيرة بالمدينة، وفقاً لمدير إدارة الطوارئ .

وتعد إيران واحدة من أعلى دول العالم في معدلات حوادث السيارات، وتقدّر السلطات خسائر حوادث السير التي تشهدها البلاد بـ 3 مليارات دولار سنويا.