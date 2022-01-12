فصل رئيس «شبين القناطر» من الخدمة.. «ضرب مواطن وشتمه»

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة «م.ا» مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين القناظر، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، فيما عاقبت «خ.م» رئيس مجلس المدينة بالفصل من الخدمة، وذلك لما نُسب إليهما من ضرب مواطن واحتجازه وأخذ هاتفه، وتوجيه عبارات السب المهينة والجارحة التي حطت من شأنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

النيابة تفند الاتهامات

ونُسب للمحال الأول، نزع الهاتف المحمول الخاص بأحد المواطنين، الذي يعمل الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة واحتفظ به، واحتجزه بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين.

ونُسب للمحال الثاني، تعدي بالألفاظ غير اللائقة وبالضرب على المواطن المذكور، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة.

التعدي بألفاظ غير لائقة على باحث قانوني

بداية الواقعة، بورود شكوى من باحث قانوني بمحكمة استئناف القاهرة، ضد «خ .م» رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقًا، ونائبه رئيس مجلس المدينة ومسئول الأمن بمجلس المدينة؛ لتعديهما عليه بالألفاظ غير اللائقة وضربه واحتجازه ونزع هاتفه المحمول، ثم إجباره على التصالح في شهر يوليو 2020.