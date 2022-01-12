توفير الأكسجين لقطاع الصحة بأسوان.. كلمة السر مصنع «كيما»

يترقب القطاع الصحي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، بدء تشغيل محطة لإنتاج الإكسجين بنظام «BOO»، بعد توقيع عقد إنشاء المحطة بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، ومجموعة «إير سبلاي».

وقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، في بيان حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنّ المشروع الجاري تنفيذه بالشراكة مع مجموعة «إير سبلاي»، سيعمل على توفير الأكسجين اللازم للقطاع الصحي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها، مع كثرة الطلب على الأكسجين للمصابين بفيروس كورونا.

إنشاء المحطة داخل شركة «كيما»

وأضافت الشركة، أن المحطة سيتم إنشاءها داخل شركة «كيما»، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المحطة خلال الربع الأخير من العام 2022، وأوضحت «كيما»، أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة إنتاج الأكسجين داخل الشركة تبلغ 260 مليون جنيه.

وأكد محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب للشركة الكيماوية المصرية «كيما»، في تصريحات صحفية، أنّ المشروع الجاري تنفيذه بالشركة مع مجموعة «إير سبلاي»، جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أثناء افتتاح مشروع كيما 2، بضرورة مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام.

وتابع: «هذا العقد يعد أول نموذج لمشاركة القطاع الخاص مع شركة كيما، وهو مشروع متوافق مع البيئة، ومن المتوقع أن يغطي احتياجات الشركة من الأكسجين والنيتروجين».

«إير سبلاي» تقوم ببناء وإدارة وتشغيل المحطة

ويتضمن العقد، قيام شركة «إير سبلاي»، ببناء وإدارة وتشغيل مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية داخل شركة «كيما»، لإمداد «كيما» باحتياجاتها من الغازات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد احتفالية افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، في أواخر ديسمبر الماضي، بمحافظة أسوان.