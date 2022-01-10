توقيع اتفاقية إنشاء مصانع الغازات الصناعية بـ«كيما أسوان».. غدا

تنطلق غدا، الثلاثاء، فعاليات توقيع اتفاقية إمداد غاز، بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما أسوان»، ومجموعة «إير سابلاي»، حيث تقوم الأخيرة، بشراء وبناء وإدارة وتشغيل مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية، داخل شركة كيما، بإجمالي استثمارات تقدر بـ250 مليون جنيه، بمحافظة أسوان، بهدف إمداد الشركة باحتياجاتها من الغازات الصناعية، وهو الاتفاق الأول من نوعه، بين القطاع الخاص وشركة «كيما أسوان».

المشروع يضيف لمخزون الدولة من «الأكسجين»

وكشفت مجموعة «إير سابلاي»، في بيان صحفي، عن أن الاستثمارات المتوقعة بالمشروع أكثر من 250 مليون جنيه، حيث سيتم تزويد «كيما أسوان» بغازات صناعية لإنتاج نترات الأمونيا، فيما يخدم المشروع منطقة صعيد مصر، من حيث إمداد المستشفيات والمصانع من احتياجاتها من الغازات الصناعية والطبية، ويعد هذا المشروع إضافة لإنتاج الدولة ومخزونها الاستراتيجي من غاز الأكسجين، المستخدم في علاج جائحة «كورونا».

جدير بالذكر أن اللقاء يتم بمشاركة رئيس الشركة القابضة للكيماويات، وممثلي شركة «كيما أسوان»، فيما يُعد الاستثمار بالغازات الصناعية لإنتاج نترات الأمونيا بالتعاون مع «كيما»، هو الأول من نوعه للقطاع الخاص، حيث تشهد مصر في الفترة الأخيرة، دعما غير مسبوق للقطاع الخاص في الاستثمار في العديد من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها البتروكيماويات والأسمدة، وإنتاج الغازات الصناعية والطبية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل انتهاء العام الماضي 2021، المصنع الثاني بشركة «كيما أسوان»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وهو مصنع «كيما 2»، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، ضمن افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد خلال «أسبوع الصعيد».

وتضم شركات قطاع الأعمال العام أكثر من 15 شركة تعمل في قطاع الصناعات الكيماوية، على رأسها شركة كيما أسوان وشركة مصر لصناعة الكمياويات.