مصرع خفير وإصابة 4 آخرين في حادثي سير ببني سويف

لقي خفير نظامي مصرعه، وأصيب 4 آخرون، في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول إثر انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية حاجر بني سليمان بمركز بني سويف، والحادث الثاني إثر تصادم دراجة نارية بسيارة أمام مصنع السويسرية بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف.

مصرع خفير وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية

في الحادث الأول لقي خفير نظامي مصرعه وأصيب آخر في حادث سير وقع إثر انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها أمام مدخل قرية حاجز بني سليمان، بمركز بني سويف، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة محروس علي مخلوف، 57 سنة، خفير نظامي، وإصابة أحمد خليفة محمد، 41 سنة، خفير نظامي، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث أجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية بسيارة

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بسيارة أمام مصنع السويسرية بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى

وتبين أن المصابين هم أحمد حسن عثمان، 32 سنة، مصاب اشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيمن، وأحمد جمال محمود، 26 سنة، مصاب جرح قطعي بالأنف وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد عيد سيد، 26 سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، جميعهم عمال بمصنع للورق، ويقيمون بقرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف.